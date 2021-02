Hondureña es vicepresidenta del Consejo Regional de Atletas Líderes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un traumatismo encéfalocraneano abierto no fue un impedimento para la hondureña Patricia Peralta para alcanzar sus sueños y destacarse en el mundo de la nutrición y el atletismo.



La catracha que forma parte de Olimpiadas Especiales Honduras, donde también es líder y voluntaria, se convirtió este 2021 en la vicepresidenta de la nueva junta directiva del Consejo Regional de Atletas Líderes de América Latina (RALC, por sus siglas en inglés).



Peralta fue postulada para formar parte del organismo internacional por Olimpiadas Especiales el pasado 10 de diciembre. La destacada hondureña formará parte del equipo hasta el 2024 y su objetivo será empoderar a las demás personas.



La hondureña explicó que el RALC tiene como propósito generar propuestas para garantizar la inclusión en las sociedad al discutir temas de igualdad y cómo hacer conciencia a los demás sobre como las personas con discapacidad son iguales ante la ley.

Su mayor logro

Aunque los pronósticos de vida para Patricia no eran los más favorables, desde que era una niña fue una guerrera y asegura que uno de sus mayores logros es estar con vida porque su diagnóstico era incierto.



Según relató a Presencia Universitaria, los médicos llegaron a creer que no podría hablar bien y caminar.



"El hecho de estar aquí presente, gracias a Dios, es un logro, el hecho de volver a caminar, hablar bien y estudiar lo que a mí me gusta y ejercer lo que me apasiona es algo muy significativo para mí", la destacada hondureña.



Agregó: "He trabajado y estudiado mucho para cumplir mis sueños que están en el deporte, el arte y en el campo médico científico".



Además, Patricia es bailarina de danza oriental desde hace nueve años, atleta de alto rendimiento desde hace seis y becaria del programa gubernamental 20/20 desde el 2017.



La joven promesa también ha explotado su lado artístico, pues forma parte del Coro de Estudiantes Dispuestos a Triunfar (Cediat) de la Máxima Casa de Estudios, con el que ha realizado varias presentaciones, entre ellas en el Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte.