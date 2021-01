Sevilla escala a tercera posición, mientras el Betis remonta al Real Sociedad

MADRID, ESPAÑA.- Un triplete del delantero marroquí Youssef En-Nesyri (minutos 35, 39 y 62) sirvió al Sevilla (3º) para ganar 3-0 al Cádiz (9º), este sábado en la 20ª jornada, y escalar a la tercera posición, mientras que el Betis (8º) remontó in extremis dos goles (2-2) a la Real Sociedad (6º).



El Sevilla, vigente campeón de la Europa League, se sitúa con 36 puntos, a uno del Real Madrid (2º), que este sábado jugó contra el Alavés (17º). Líder destacado con 44, el Atlético se enfrenta el domingo al Valencia (14º).



En el primer Sevilla-Cádiz de Liga en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en 15 años, En-Nesyri confirmó su salto de calidad esta temporada, con su segundo triplete consecutivo en casa.



Con Suso como principal socio, En-Nesyri alcanzó los 12 tantos en Liga y se coloca como máximo realizador del campeonato. Su cuenta particular este curso alcanza los 16 si se suman los firmados en la Champions.



Más tarde, otros dos clásicos del fútbol español, Real Sociedad y Betis, igualaron después de que el equipo sevillano remontara dos goles en la recta final.



En San Sebastián, el sueco Alexander Isak (48) y Mikel Oyarzabal (57) parecía que daban el triunfo a los locales, pero el Betis salvó un punto gracias a Sergio Canales (85) y Joaquín (90+2).



El capitán de 39 años cambió el partido al saltar al campo en el minuto 78. Primero asistió para Canales y luego aprovechó un pase de la muerte de Cristian Tello. Su remate lo tocó Nacho Monreal y despistó al arquero Remiro.



Antes de la entrada de Joaquín, el Betis casi no había tenido ocasiones peligrosas, mientras que la Real Sociedad había desaprovechado la posibilidad de golear.



En el otro partido disputado este sábado, el colista Huesca salvó un empate sin goles ante el Villarreal (5º).