La Academia de Letras uruguaya respalda a Edinson Cavani tras sanción  

MONTEVIDEO, URUGUAY.-La Academia Nacional de Letras del Uruguay aseguró que la sanción contra el futbolista del Manchester United, Edinson Cavani, es "una grave injusticia".



De acuerdo con la academia, la palabra "negrito" -usada por Cavani en un mensaje de Instagram- tiene un valor afectivo y no racista como argumenta la federación inglesa de fútbol.



"En la variedad de español del Uruguay, por ejemplo, entre parejas y amigos, entre padres e hijos se puede oír y leer formas como gordis, gordito, negri, negrito/a. En los hechos, la persona a la que se trata con estos vocativos no tiene que tener sobrepeso o tener un color de piel oscuro para recibirlos", escribe la academia, reiterando que la FA "ha cometido una grave injusticia".

Pero no solo la academia salió a la defensa del jugador, también los futbolistas del país suramericano hicieron el reclamo.



La Asociación de Futbolistas de Uruguay, dijeron a través de una cartar que "en primer lugar, queremos denunciar la arbitrariedad de la Federación Inglesa de Fútbol. Lejos de realizar una defensa contra el racismo, lo que ha cometido es un acto discriminatorio contra la cultura y forma de vida de los uruguayos. La sanción revela una visión sesgada, dogmática y etnocentristas que no admite más que la lectura que se quiere imponer desde su particular y excluyente interpretación subjetiva, por más equivocada que sea".

Sanción

El delantero del Manchester United fue sancionado por la federación inglesa con tres partidos y una multa de 100,000 libras esterlinas (unos 135,599 dólares) por el comentario, "Gracias, negrito", que escribió como agradecimiento a un amigo en Instagram.

Este hecho fue visto como un acto de racismo en Inglaterra, por lo que sancionaron al uruguayo, quien aceptó la sanción más no el delito.



"Acepto la sanción disciplinaria por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no la comparto", escribió en sus redes sociales.