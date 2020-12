Real Madrid prolonga racha de victorias y atrapa al Atlético en el liderato

EIBAR, ESPAÑA.- El Real Madrid (2º) prolongó su racha de victorias, este domingo en campo del Eibar (14º) al derrotar al conjunto vasco por 3-1 en la 14ª jornada de La Liga española, y alcanzó al Atlético de Madrid (1º) en la cima de la clasificación.



Karim Benzema (6) y Luka Modric (13) pusieron muy pronto las cosas de cara para el equipo visitante, aunque el Eibar logró reducir distancias mediado el primer tiempo con un gol de Kike García (28). El Madrid buscó insistentemente el tercero, que no llegaría hasta el tiempo añadido, por medio de Lucas Vázquez (90+2).

La escuadra dirigida por Zinedine Zidane se coloca segunda, adelantando a la Real Sociedad (3ª), que perdió el sábado en campo del Levante (2-1), y empatando a puntos -29- con el líder Atlético, que el sábado se había destacado venciendo 3-1 al Elche (16º).



El Atlético, eso sí, tiene dos partidos disputados menos que el Real Madrid.



Con la de este domingo, la formación 'merengue' lleva cinco victorias seguidas, contando todas las competiciones. Desde que el pasado 1 de diciembre se inclinara ante el Shakhtar Donetsk (2-0), ha ganado a Sevilla, Borussia Mönchengladbach, Atlético Madrid, Athletic y Eibar.



Vencer a rivales tan complicados en una situación tan adversa -Zidane llegó a pender de un hilo- ha dado moral a los jugadores blancos, que dependen de sí mismos para hacerse con el liderato en solitario.



Por si fuera poco, el empate de su rival, el Barcelona (5º), la víspera contra el Valencia (13º) por 2-2, permitió seguir distanciándolo, y el equipo capitalino ya cuenta con ocho puntos más que el culé, aunque a los azulgrana les falta por disputar un encuentro.



Este domingo tuvieron lugar otros tres partidos en el campeonato español.



Después de dos meses sin cantar una victoria, el Getafe (11º) se llevó los tres puntos de Cádiz (9º) gracias a los goles del 'Cucho' Hernández y de Nemanja Maksimovic.



El cuadro 'azulón', que llevaba siete jornadas sin ganar (cuatro derrotas, tres empates), se coloca con 16 puntos. Su último triunfo databa del 17 de octubre, cuando superó 1-0 al FC Barcelona (5º).



El Celta de Vigo (8º) ganó por 2-0 a un Alavés (17º) que se asoma a los puestos de descenso con un doblete de Brais Méndez (19 y 79).



Desde la llegada del técnico argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, el pasado 12 de noviembre, los gallegos han sumado una derrota y cuatro victorias.

Además, el Granada venció por 2-0 al Betis con dos goles de Roberto Soldado (14 de penal y 20) y entró en puestos europeos (6º) con 21 puntos, mientras que el Betis es 12º con 16 unidades.

La magia de Benzema

Este domingo el Real Madrid se puso rápidamente manos a la obra a buscar el primer tanto en Ipurúa, algo que no tardó en suceder: partiendo desde el costado izquierdo, el brasileño Rodrygo puso un balón a la carrera de Benzema, quien controló dentro del área 'armera' con la pierna derecha y fusiló a gol con la zurda (6).



No iba a ser la última acción de magia del galo. Unos minutos después, Lucas Vázquez robó la bola dentro del área del Eibar, Benzema se la robó a su compañero, regateó a un rival y, tras conducir pegado a la línea de fondo, la cedió atrás para que Modric conectara a gol de potente derechazo.



Los blancos querían sentenciar y casi lo consiguieron de la mano de Benzema (16), pero el francés falló en la definición.



Quien no erró fue Kike García. Después de recuperar el Eibar gracias a una presión adelantada, la bola le llegó al delantero 'armero', que se giró y desde la esquina derecha del área visitante envió el esférico a la escuadra izquierda de la meta defendida por Thibaut Courtois (28).



Aunque no pudo rematar el partido, el Real no perdió la compostura y siguió buscando el gol de la tranquilidad en lo que quedó de primera parte y en la segunda.

Hubo que esperar hasta el tiempo de descuento de la segunda mitad para ver a Lucas Vázquez correr para atrapar un envío al espacio de Benzema. El gallego controló dentro del área y, escorado desde la derecha, batió al arquero del Eibar (90+2) para poner el definitivo 3-1.