Hazard está "casi totalmente recuperado", confirma Zidane

MADRID, ESPAÑA.- "Está bien casi totalmente recuperado", aseguró este sábado el técnico del Real Madrid, Zinédine Zidane, respecto al internacional belga Eden Hazard, lesionado en el muslo derecho desde el 28 de noviembre y que se ha reincorporado al entrenamiento con el resto del equipo.



"Esperamos todos que esté de regreso muy rápido. Para jugar todavía le falta algo, pero está bien, se entrena con regularidad con nosotros. Le falta poco para estar con el equipo jugando", explicó Zidane este sábado en rueda de prensa, antes del partido del domingo en Eibar (20h00 GMT).

Fichaje estrella de la temporada 2019/2020, Hazard ha encadenado lesiones en el Real Madrid, que le han hecho perderse medio centenar de partidos en apenas un año y medio.



"Lo importante es que Eden esté bien, bien recuperado. Le ha tocado este año y el año pasado también un poquito. Vivir estos momentos difíciles como son las lesiones, no me gusta. Nunca le había pasado nada antes respecto a las lesiones que ha tenido en el Madrid. Siempre jugaba con regularidad", afirmó Zidane.



"Ahora hay que aceptar esto, pero lo que queremos es que cuando vuelva, que sea para siempre. Tranquilidad. Lo necesitamos, lo queremos en el equipo, pero también no queremos hacer tonterías, no queremos que vuelva rápidamente y que pase otra vez algo. Tranquilidad y paciencia", añadió el técnico francés.

Enfermería casi vacía

El viernes, Zidane pudo dirigir el primer entrenamiento desde hacía más de un año con su grupo de jugadores al completo, con la enfermería vacía.



Pero el sábado, Vinicius estaba enfermo en la sesión matinal, y Zidane no cree que pueda jugar en Eibar.

"No creo. Está mal. Creo que es una gastroenteritis. Está bien, no tiene fiebre, pero no está cómodo. Vamos a ver cómo evoluciona Vini hoy, y veremos para mañana", precisó.



El técnico francés no cree que el partido del Real Madrid (tercero) en Eibar (duodécimo) vaya a ser cómodo.



"Estoy convencido de que Eibar va a dar todo en su campo, y es lo que nosotros vamos intentar hacer también. Lo que queremos es seguir en esta línea, es otra oportunidad para demostrar lo que somos como equipo", dijo.



"Parece un partido fácil y no lo es para nada, será complicado y debemos mostrar nuestra mejor versión para ganarlo", añadió.



Criticado al principio de temporada, Zidane vuelve a recoger elogios tras los últimos partidos.



"No me pongo ninguna nota y nunca me la voy a poner. Estoy muy contento de estar aquí, de poder entrenar a este equipo, de entrenar a este gran club. Aprovecho cada momento. El resto no lo puedo contestar, lo siento", dijo.



"Tengo un contrato, hasta 2022. Voy a seguir trabajando, estoy contento de estar en este gran club. Tengo la suerte de decir que estoy en el mejor club del mundo. Espero que los jugadores se queden y que podemos seguir con ellos", concluyó.





