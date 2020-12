Hora y dónde ver la entrega de premios The Best 2020 de la FIFA

ZÚRICH, SUIZA.- Este jueves la FIFA premiará a los mejores futbolistas -masculinos y femeninos- de 2020 en una gala atípica y marcada por las restricciones de la pandemia del covid-19.



La ceremonia virtual se celebrará en Zúrich, Suiza, y será presentada por el neerlandés Ruud Guillit y la periodista inglesa Reshmin Chowdhury.



Los hondureños podrán disfrutar de los premios a partir de las 12:00 del mediodía a través del canal de YouTube de la FIFA.



Dentro del fútbol masculino, la FIFA entregará el prestigioso premio al mejor jugador de la temporada, al mejor entrenador y al mejor arquero.

Lea aquí: Así quedó el Dream Team del Balón de Oro de 'France Football'



En la categoría de fútbol femenino, entregarán tres distinciones aplicando la misma lógica: mejor jugadora, mejor entrenador o entrenadora, y la mejor arquera.



Además de esos seis galardones, el jurado entregará el famoso 'Premio Puskas', es decir el gol más espectacular del año.



La FIFA designará al once tipo de la temporada y, con carácter más anecdótico, entregará una distinción al fair-play y un premio a los aficionados valorando "un gesto o un momento excepcional" después del voto de los aficionados.



En 2019, el argentino Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe recibieron el premio "The Best".