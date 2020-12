Thierry Henry: “No será un partido fácil, ellos no pierden muchos encuentros”

ORLANDO, ESTADOS UNIDOS.- El entrenador del Montreal Impact, Thierry Henry, habló en la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Olimpia este martes en el Exploria Stadium de Orlando.

El francés -campeón del mundo en Francia 98- reconoció que esta noche tendrán un difícil rival y recalcó las virtudes de la escuadra que dirige Pedro Troglio.

LEA TAMBIÉN: Olimpia se mide ante el Montreal Impact por el pase a semifinales en la Liga de Campeones

“Será un partido complicado frente a un buen equipo, son físicos y muy buenos en lo que hacen. No será un partido fácil. Ellos no pierden muchos partidos, tenemos que ganarles y por dos goles sino queremos ir a los penales. Nos tenemos que concentrar en lo que nosotros podemos controlar”, comenzó explicando Henry.

“Titi” también agregó que de quedar eliminados ante los merengues “no pondrá excusas”, ya que el Impact llega con poco ritmo de juego, pues su último encuentro fue ante el New England Revolution el pasado 20 de noviembre.

En aquella oportunidad los canadienses cayeron 2-1 en un duelo para clasificar a los Play-Offs de la MLS.

Para el partido ante el Olimpia, el Impact llega con las sensibles bajas de Bojan Krkic, exjugador del Barcelona, Milan y Roma, Ballou Tabla y Maximiliano Urruti, jugadores claves en el funcionamiento del equipo.

ADEMÁS: Pedro Troglio: 'Olimpia vive su mejor momento desde mi llegada'

"Tratamos de mantener a los jugadores en forma, inmediatamente que logramos regresar a las canchas continuamos con los trabajos. Teníamos que buscar una manera de que los jugadores hicieran trabajos en casa”, agregó Henry.

Romell Quioto

El técnico del Impact también tuvo tiempo para hablar del hondureño Romell Quioto, quien poco a poco se ha ido ganando la confianza del galo y se convirtió en un futbolista clave para que el Impact tuviera un buen cierre de temporada.

“Romell hizo un buen trabajo este año para nosotros, jugó como delantero y no como extremo, empezó a entender que hacer goles no está mal. Nos ayuda un montón, lo que me gusta es que Romell lucha y hace lo que tiene que hacer para ayudar”, manifestó.

El atacante catracho jugará de titular esta noche ante el que es uno de sus exequipos en el fútbol hondureño.

VEA: ¿Cómo llega Montreal Impact para el partido ante Olimpia?