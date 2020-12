Seattle Sounders busca forjar su dinastía en la final de la MLS contra Columbus

COLUMBUS, ESTADOS UNIDOS.- El Seattle Sounders del uruguayo Nicolás Lodeiro y el peruano Raúl Ruidíaz enfrentará el sábado al Columbus Crew en la final de la Major League Soccer (MLS) con la intención de revalidar el título y apuntalar su dinastía en la competición.



Los numerosos desafíos planteados por la pandemia de coronavirus en esta 25 edición de la MLS no evitaron que el Sounders alcanzara su cuarta final de los últimos cinco años, en las que por ahora ha logrado los campeonatos de 2016 y 2019.

"Esta temporada fue tan extraña", reconoció el jueves Nico Lodeiro. "Nos enfrentamos a muchas situaciones diferentes. Creo que estamos listos para lo que venga".



Los éxitos de Seattle se han basado en la pareja estelar que conforman desde 2016 Lodeiro y el estadounidense Jordan Morris, a los que en 2018 se unió el delantero Raúl Ruidíaz, máximo goleador del Apertura 2016 del fútbol mexicano con el Monarcas Morelia.



Una campaña más, Morris (10 goles y 8 asistencias), Ruidíaz (12 y 4) y Lodeiro (7 y 10) han vuelto a brillar al punto de que los tres fueron elegidos para el mejor once del año de la MLS.



"Tenemos química en el campo porque tenemos una buena química fuera, en el vestuario", explicó Lodeiro, ex mediapunta del Ajax y el Boca Juniors.



El trío fue también fundamental en estos playoffs, en los que Seattle eliminó en la primera ronda al Los Angeles FC del mexicano Carlos Vela (3-1), al Dallas FC (1-0) y finalmente al Minnesota United (3-2), al que remontó de forma dramática un 0-2 en contra en los últimos 15 minutos.



Un año después de su victoria en la final ante el Toronto FC, un nuevo triunfo ante el Columbus del argentino Lucas Zelarayán convertiría a Seattle en el cuarto equipo de la MLS en conseguir un bicampeonato después del DC United (1996 y 1997), el Houston Dynamo (2006 y 2007) y Los Angeles Galaxy (2011 y 2012).

También situaría al Sounders como la tercera franquicia más ganadora de la MLS con tres títulos, solo superado por el DC United (4) y el LA Galaxy (5).

Argentino Zelarayán por triunfo en debut en MLS

El Crew, por su parte, aspira a sumar su segunda corona de la MLS tras la lograda en 2008 con la ventaja de jugar como local en el Mapfre Stadium de Columbus (Ohio), donde esta temporada ha cosechado 12 victorias y una sola derrota.



Columbus quedó en tercer lugar de la conferencia Este en la fase regular y en los playoffs eliminó a New York Red Bulls (3-2), Nashville (2-0) y New England Revolution (1-0).



Su excepcional temporada se explica por la solidez del conjunto y la conexión de sus atacantes Gyasi Zardes y Lucas Zelaraýán. El argentino, aterrizado esta temporada procedente del Tigres mexicano, ha sumado seis goles y cuatro asistencias y fue reconocido como el mejor fichaje del año en la MLS.



"Mirando hacia atrás al año que tuve, creo que tomé una gran decisión al venir aquí y solo estoy tratando de disfrutarlo tanto como sea posible y con suerte ganar la MLS en mi primer año", afirmó el mediapunta, de 28 años.



La final culminará una compleja campaña en la que la pandemia de coronavirus forzó un parón de la liga entre marzo y julio. La competición se reanudó en julio con el torneo 'MLS is Back', celebrado a puerta cerrada en Disney World (Orlando), y en agosto se retomó la temporada regular, que sufrió numerosos aplazamientos de juegos.



El Crew sufrió el embate del virus en los playoffs, con al menos siete jugadores contagiados, seis de los cuales podrán jugar el sábado.



"Este es el último partido de un año agotador", reconoció Zardes. "Hemos pasado por muchas cosas este año, y todo se reduce a este juego final (...) Pero al mismo tiempo no podemos dejar que la emoción impulse este juego. Debemos tener el equilibrio adecuado".



Desde su última presencia en la final, en la derrota ante Portland Timbers en 2015, el Columbus sufrió una amenaza de traslado a Texas que fue protestada enérgicamente por los aficionados de Ohio. Con la llegada de una nueva dirigencia, el equipo se prepara para mudarse a un nuevo estadio.



El internacional ghanés Jonathan Mensah, jefe de la formidable defensa del Crew, subrayó que una victoria sería "la recompensa que podemos darles a cambio del enorme e increíble trabajo que han hecho para que podamos quedarnos en esta ciudad".

El juego arrancará a las 20:30 locales (01:30 GMT del domingo) en el Mapfre Stadium de Columbus con una entrada limitada a un máximo de unos 1,500 espectadores.



Posibles alineaciones:



Columbus Crew: Andrew Tarbell - Harrison Afful, Jonathan Mensah, Josh Williams, Milton Valenzuela - Darlington Nagbe, Artur, Luis Díaz, Pedro Santos - Lucas Zelarayán y Gyasi Zardes. DT: Caleb Porter



Seattle Sounders: Stefan Frei - Alex Roldan, Yeimar Gómez, Shane O'Neill, Nouhou Tolo - Cristian Roldan, João Paulo, Joevin Jones, Nicolás Lodeiro - Jordan Morris y Raúl Ruidíaz. DT: Brian Schmetzer