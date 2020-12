Cristiano llega a 750 goles; Neymar logra doblete 

TURIN, ITALIA.- Cristiano Ronaldo llegó a 750 goles en su carrera, para condimentar el partido de un grupo en que prácticamente todo está definido. Neymar firmó un doblete en el duelo de una llave que, en contraste, tiene a tres de sus integrantes igualados en puntos.



París Saint-Germain tomó el control de su destino, al derrotar el miércoles 3-1 a un Manchester United que se quedó con 10 hombres y que corre el riesgo de ser eliminado en el Grupo H de la Liga de Campeones, que no se definirá sino hasta la última fecha.



Juventus goleó 3-0 a Dynamo de Kiev, con el hito de Cristiano, mientras que Chelsea aplastó 4-0 a Sevilla, con cuatro tantos de Olivier Giroud, para asegurar el primer puesto del Grupo E, y Borussia Dortmund se clasificó a los octavos de final, pese a resignarse a un empate 1-1 ante Lazio.

Ole Gunnar Solskjaer, el técnico del United, lamentó el no haber retirado de la cancha a Fred, quien se había salvado ya de la expulsión al recibir sólo la tarjeta amarilla por un cabezazo al argentino Leandro Paredes en el primer tiempo. El volante brasileño fue echado a los 70, cuando recibió su segunda amonestación tras una falta sobre Ander Herrera, exvolante del United.



Poco antes, los Red Devils se habían puesto en ventaja por 2-1, con un tanto de Marquinhos.

"Fred jugó realmente disciplinado en el segundo tiempo", consideró Solskjaer. "En el primero, tuvo suerte de seguir en la cancha".



Marcus Rashford había igualado a los 32, luego que Neymar requirió sólo seis minutos en poner al frente al conjunto francés, que fue finalista de la última edición de la "Champions".

El astro brasileño volvió a marcar, cerca del final del encuentro disputado en un vacío Old Trafford. Envió el balón hacia el arco desguarnecido en los descuentos.



El United siguió en el primer sitio del grupo, con nueve puntos y mejor diferencia de goles que PSG y Leipzig. El conjunto alemán superó 4-3 al Basaksehir de Estambul.

La escuadra inglesa visita a Leipzig y PSG recibe a Basaksehir en la jornada final.

Dortmund concedió el empate a raíz de un polémico penal sancionado a favor de la Lazio. Sufrió además bajas que pueden ser costosas.



Su delantero y mejor anotador Erling Haaland no jugará al menos hasta enero. El noruego de 20 años sufrió un desgarre muscular, dijo el entrenador Lucien Favre justo antes del puntapié inicial



Y en el partido, el defensa Mats Hummels se lastimó el tobillo derecho, en una dura entrada del delantero de la Lazio, Ciro Immobile.



"Al final, es un resultado de 1-1 que no refleja la realidad", comentó Favre. "Pero nos hemos clasificado y la Lazio no".



Brujas doblegó 3-0 al Zenit de San Petersburgo en el otro duelo del Grupo F. Lazio recibe al equipo belga la próxima semana, en un duelo cuyo ganador avanzará. Dortmund visita Rusia, en busca de asegurar el primer lugar del grupo.



La Juve llegó ya con su boleto en la mano al encuentro en que Cristiano empujó el balón hacia el segundo poste.



"Celebramos sus récords en cada partido", comentó el zaguero juventino Leonardo Bonucci. "Sólo podemos estar contentos de ser parte de su histórica marcha en este deporte".



Los bianconeri son segundos del Grupo G, tres puntos debajo del Barcelona, que está clasificado también y se dio el lujo de dar descanso a Lionel Messi en el duelo en que venció 3-0 a domicilio al Fenercvaros.



Barça recibe a Juve en la última fecha, para definir al líder del grupo. Si Cristiano y Messi juegan, será el primer duelo entre ambos astros en la fase de grupos de la Champions.

También Chelsea y Sevilla llegaron ya clasificados a su enfrentamiento, en el que Giroud destrozó a la defensiva del club español. El delantero francés anotó de derecha, de izquierda, de cabeza y de penal.



"Cuando estoy en la cancha, simplemente trato de disfrutar", dijo Giroud.



La victoria de Krasnodar en casa, por 1-0 ante Rennes, fue la primera del club ruso en la Liga de Campeones, un torneo que no había disputado nunca antes. Ahora, Krsnodar tiene asegurado el tercer puesto del grupo, detrás de Chelsea y Sevilla, lo que significa que ingresará en los dieciseisavos de final de la Liga Europa.