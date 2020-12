"Se trata de activarse, de mantenerse saludable"

Honduras Actívate se suma una vez más en apoyo de la Vuelta Ciclística más esperada del país que se realiza, para ayudar a quienes más lo necesitan, por ende este año la novena edición será a beneficio de las personas damnificadas en San Pedro Sula, a causa de los huracanes Eta e Iota.



Cabe mencionar, que este programa de gobierno ha colaborado con la Vuelta desde el 2016 y tiene el objetivo, prevenir o reducir la incidencia o la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles de la población hondureña, recomendando así un estilo de visa saludable, "nosotros como médicos recomendamos practicar algún deporte por los beneficios que este nos trae" dijo la doctora, Kary Amaya quien es coordinadora técnica de Clínicas Honduras Activate.



Además, están participando activamente en la promoción del deporte y la salud, por ello continúan diciendo presente en la causa solidaria de la Vuelta El Heraldo, "para nosotros es de mucha alegría, sobre todo por este tema también de la solidaridad que no se deja a un lado, y definitivamente sigue siendo una de las prioridades de nuestro país poder apoyar a las personas que más lo necesitan" comentó el coordinador del programa Honduras Actívate, Alberto Bográn.



Entre los días del reto, tendrán sorpresas para los ciclistas que participen, así también, extendieron la invitación a todos los que aún no se han registrado para ser partícipes de esta novena edición, ya que este 1 de diciembre finalizan las iscripciones a las 7 de la noche.