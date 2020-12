Los Pumas piden perdón por "flojo" homenaje a Maradona

BUENOS AIRES, ESTADOS UNIDOS.- El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, pidió perdón este lunes, tras recibir un fuerte repudio de los argentinos por el casi nulo homenaje que le rindieron al legendario Diego Maradona que contrastó con el emotivo tributo de los All Blacks el sábado previo a aplastarlos 38-0.



"Sabemos que el homenaje que elegimos hacer para Diego el fin de semana causó dolor y decepción en mucha gente", dice en un video grabado el capitán Pablo Matera rodeado de todo el equipo de los Pumas, en alusión al ídolo del fútbol, fallecido el miércoles pasado a los 60 años.



"Diego para nosotros fue una persona sumamente importante, una persona que siempre nos apoyó y nos acompañó", agrega en el video subido a la cuenta Twitter de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y recordó que Maradona "nos acompañó durante todo el Mundial 2015".



Maradona, emblema de la selección argentina de fútbol, ha alentado y acompañado a todos los representativos albicelestes en las hazañas deportivas y también supo respaldarlos en las derrotas.

Vea aquí: '¿Quieren saber de qué soy responsable?: Médico de Diego Maradona



Entre decenas de reconocimientos al 'Pibe de oro' en el mundo, impactó fuerte en Argentina el tributo hecho por los All Blacks previo al partido que los enfrentó a los Pumas por la Tri Nations en NewCastle, Australia.



El capitán de los All Blacks, Sam Cane, colocó una camiseta de su equipo con el número 10 y el nombre Maradona, en el centro del campo, como una ofrenda en señal de respeto, antes del 'haka', la tradicional danza maorí.

Solo una cinta negra

Los Pumas, que como único homenaje a Maradona se colocaron una improvisada cinta negra, miraron la escena abrazados pero sin inmutarse.



Las críticas fueron demoledoras en las redes sociales durante todo el fin de semana y muchos atribuyeron ese gesto casi despreciativo a una cuestión clasista, dado que en Argentina se asocia el rugby a un deporte de elites.



Comentarios recordaban también que mientras durante una visita a Buenos Aires, los All Blacks visitaron el museo de Memoria de la ESMA, que fue centro clandestino de detención y torturas en la dictadura (1976-1983) que dejó 30,000 desaparecidos, entre ellos 151 rugbiers, los Pumas nunca lo hicieron.



"Me dolió que no hayan hecho nada. (...) Se quedaron cortos con el homenaje", dijo este lunes el exrugbier Hugo Porta, histórico referente de los Pumas. "Seguramente el rugby lo repensará y hará lo que tenga que hacer", agregó.

Mire aquí: Leopoldo Luque, el médico de Maradona que es acusado de negligencia



En el video de disculpas, Matera aseguró que todos los jugadores se sienten "muy apenados". "No queríamos dejar de pedirles disculpas, queríamos decirles que Diego está siempre presente y es una persona sumamente importante para este equipo", destacó.



Pero poco después del pedido de perdón, estalló otro escándalo cuando salieron a la luz tuits de fuerte tono xenófobo, racista y clasista de 2012 del propio Matera y otros dos Pumas, Guido Petti y Santiago Socino.



Matera cerró su cuenta twitter tras la difusión de los mensajes, reflejaron los principales medios de Argentina.