Simeone: Tenemos necesidad de sacare el partido ante el Bayern para llegar a octavos

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, afirmó este lunes que están "con la necesidad de sacar el partido adelante" contra el Bayern de Múnich para dar un paso hacia los octavos de final de la Champions.



"El margen con una derrota, dos empates y una victoria es corto, estamos necesitados, estamos con la necesidad de sacar el partido adelante", dijo Simeone en rueda de prensa previa al encuentro.



Segundo del grupo A, una victoria ante el equipo bávaro podría meter ya al Atlético en octavos, si el Lokomotiv de Moscú no gana al Salzburgo en el otro partido de la llave, que se juega antes.



"Sea cual sea el resultado de la tarde, tenemos que llevar el partido donde podamos hacerle daño al Bayern", dijo Simeone, que no cree que el encuentro vaya a ser más fácil porque el equipo bávaro llegue sin figuras como Manuel Neuer o Robert Lewandowski, al que el técnico Hansi Flick ha dado descanso.



"Nos enfrentamos al Bayern de Múnich, jugamos contra un equipo que se prepara para jugar muchas competencias", afirmó Simeone, que espera "un montón de futbolista muy buenos de mitad de cancha para adelante y un equipo con muchísimo gol, que es la fuerza que tiene".



Simeone se mostró esquivo sobre la posibilidad de contar con Luis Suárez, que sigue aislado por covid-19.



"Este virus es extraño, igual mañana puede dar negativo y estar en condiciones, está entrenando, habrá que esperar a ver qué sucede", consideró.



"Ayer hablé con él. Se sentía con ganas de estar con el equipo, lo más importante es que esté bien y que vuelva a la normalidad dando negativo y si no participa mañana jugará el sábado" en LaLiga, añadió Simeone.



Con Suárez aislado y Diego Costa lesionado, al equipo rojiblanco parece costarle hacer goles pese a generar ocasiones.



"Entiendo que tanto Joao Félix como (Ángel) Correa, Koke o Lemar son futbolistas con gol, y tenemos que fortalecer el juego que tenemos con los futbolista que están jugando, hemos tenido ocasiones, algunas entrarán, otras no y a seguir mejorando eso en los entrenamientos", afirmó.