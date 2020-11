Cavani se disculpa por mensaje en redes con tinte racista 

MANCHESTER, INGLATERRA.- El delantero del Manchester United Edinson Cavani se disculpó el lunes por usar la palabra "negrito" en una publicación en las redes sociales y afirmó que es alguien que se opone "completamente al racismo".



La Federación Inglesa de fútbol (FA) abrió una investigación sobre el mensaje que el delantero uruguayo escribió en una historia de Instagram tras anotar el domingo un par de goles en la victoria del United por 3-2 como visitante contra Southampton en la Liga Premier.



"El mensaje que publiqué después del partido del domingo tenía como intención ser un saludo cariñoso a un amigo, agradeciéndole las felicitaciones tras el partido", dijo Cavani en un comunicado.

"Lo último que quería hacer era ofender a nadie. Me opongo completamente al racismo y eliminé el mensaje tan pronto se me explicó que se puede interpretar de otra manera. Quiero disculparme sinceramente por esto ".



El United señaló que Cavani fue informado de que su mensaje podría ser "mal interpretado", pero que el club cree que "absolutamente no hubo ninguna intención maliciosa" por parte del jugador al emplear el término.



"Edinson se ha disculpado por cualquier ofensa no intencional causada", añadió el club. "Manchester United y todos nuestros jugadores están plenamente comprometidos con la lucha contra el racismo".

