Autogol da triunfo al Atleti ante Valencia y lo coloca primero

MADRID, ESPAÑA.-La suerte estuvo del lado del Atlético de Madrid cuando se quedó sin pólvora en el ataque.



El zaguero Toni Lato marcó un gol en propia puerta y ello resultó suficiente para los colchoneros, que se impusieron el sábado 1-0 en su visita al Valencia.



Cuando el duelo se había complicado, el belga Yannick Carrasco sacó un centro rasante que no fue despejado y Lato le pegó accidentalmente para inflar sus propias redes a los 79 minutos.



El Atlético hilvanó su sexta victoria del curso —y llegó a 25 jornadas sin derrota en la liga— para acumular 23 unidades y empatar en el liderato a la Real Sociedad, que juega este domingo ante el Villarreal. El cuadro naranjero se estancó en la 10ma posición con 12 unidades.



“La suerte también cuenta un poco. Estamos muy contentos de haber ganado aquí, porque siempre es un partido difícil y ahora a pensar en el partido siguiente”, comentó Carrasco haciendo referencia al duelo de la Liga de Campeones, previsto para media semana en casa ante el Bayern Múnich.



Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en señal de luto por el fallecimiento del astro argentino Diego Armando Maradona, gesto que se repetirá en todos los duelos de La Liga.

Los dilemas al ataque del Atleti comenzaron al no contar con sus centros delanteros nominales. Luis Suárez no estuvo disponible por segunda jornada consecutiva después de contagiarse de covid-19 en la concentración de la selección uruguaya. Diego Costa está descartado por tiempo indeterminado luego de que se le diagnosticó una trombosis.



Tampoco jugaron de inicio por el Atlético de Madrid el portugués Joao Félix ni Carrasco, quienes entraron en el complemento ante la falta de gol, a cuatro días de un duelo fundamental ante el Bayern Múnich en la fase de grupos de la “Champions”.



El arquero Jaume Doménech salvó el cero de los locales con un par de lances magistrales en la recta final de la primera parte ante disparos del galo Thomas Lemar y del extremo argentino Ángel Correa.



El equipo Che —que hace un par de jornadas goleó 4-1 al Real Madrid en Mestalla— tuvo una opción para irse al frente con un disparo rasante del serbio Uros Racic a los 23, que fue desviado con un manotazo por el arquero esloveno Jan Oblak, quien cumplió 200 partidos con el equipo y en 112 no ha encajado goles.



El mediocampista centroafricano Geoffrey Kondogbia entró de cambio por el Atlético a los 65 para enfrentar a su equipo anterior, al que dejó hace unas semanas luego de comenzada la campaña.



Los colchoneros siguen sin verse en desventaja en ningún momento del curso, mientras que el Valencia llegó a 12 partidos sin vencerlos (cinco empates y siete derrotas) desde 2014.



En otro resultado, los ascendidos para esta campaña Elche y Cádiz empataron a un tanto.