Barcelona y jugadores acuerdan una rebaja salarial de 122 millones de euros

BARCELONA, ESPAÑA.-El FC Barcelona ha llegado a un principio de acuerdo con los representantes de sus jugadores para una rebaja salarial de 122 millones de euros (145 millones de dólares) esta temporada, anunció el club este viernes.



"En el día de hoy las partes han alcanzado un principio de acuerdo que permite hacer un ajuste del coste salarial de la temporada vigente, por un importe de 122 millones de retribuciones fijas", afirma un comunicado del club azulgrana.

A esta rebaja se añade "el diferimiento durante 3 años de las retribuciones variables de esta temporada, presupuestadas en una cifra aproximada de 50 millones de euros (59,7 millones de dólares)", añade la nota del Barça.



Este principio de acuerdo queda ahora pendiente de su "ratificación en los próximos días por parte del colectivo de jugadores y técnicos afectados".



El acuerdo supone un balón de oxígeno para el Barça, después que Carles Tusquets, presidente de la comisión gestora que dirige el club desde la dimisión del presidente Josep Maria Bartomeu, afirmara que la situación económica del club "no es dramática, pero sí altamente preocupante".



Golpeado por la pandemia que ha cegado líneas de ingresos como el estadio, el museo o las tiendas, entre otras, el Barça, que tiene una de las masas salariales más altas de Europa, se ha visto obligado a reducir gastos.



"Queremos seguir reduciendo gastos a corto plazo y la medida más necesaria es la mesa de negociación salarial. Esperamos cerrar un acuerdo con los jugadores y el personal no deportivo del club", decía el pasado 2 de noviembre Tusquets.



"No queremos quitarle dinero a nadie, queremos acomodar lo que se debe a los momentos en los que se pueda pagar con más comodidad", precisaba el presidente de la gestora.



Tusquets calculó entonces que "para equilibrar el presupuesto hemos de hacer esfuerzos de unos 300 millones de euros (348 millones de dólares)".

"El acuerdo, en caso de que se ratifique, supondrá un hito de gran trascendencia para reconducir la situación económica actual", afirmó el Barça este viernes en su comunicado.



- Pérdidas -

El Barcelona, que celebrará elecciones a la presidencia el próximo 24 de enero, registró unas pérdidas de 97 millones de euros (114 millones de dólares) la pasada temporada, debido al impacto de la pandemia, que le llevó a ingresar 203 millones de euros menos de lo previsto.



La pasada campaña, la mayoría de clubes llegaron a acuerdos para adecuar salarios a la nueva situación, una vía que parece que tendrá que seguir en la presente, según avanzaba el propio presidente de LaLiga, Javier Tebas.



"Ahora mismo para terminar la temporada en general nos faltarían al fútbol español 490 millones de euros, para pagar los gastos de los clubes", dijo Tebas el pasado 14 de noviembre.



"Los clubes tienen que seguir trabajando para rebajar las masas salariales", afirmó Tebas, en referencia a la vía privilegiada por los clubes para hacer frente al impacto de la pandemia en sus cuentas.



Según la prensa, el Real Madrid también estaría sopesando la posibilidad de proponer a sus jugadores una rebaja salarial de en torno a un 10%.



La pasada temporada el club merengue y sus jugadores habían llegado a un acuerdo para aplicar una rebaja salarial de entre el 10 y el 20%.



Sin embargo, el Real Madrid acabó mejor la campaña financieramente con un pequeño superávit de 320.000 euros (382.703 dólares).