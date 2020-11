Bryan Mendoza quien se coronó como triunfador para la edición número seis de la Vuelta El Heraldo, no dudó en hacer la convocatoria para todos los amantes del ciclismo, a sumarse a la oportunidad de colaborar con quienes más lo necesitan en este momento, "esta es una oportunidad para demostrar que los ciclistas estamos con toda la gente y apoyamos" expresó el velocista.



El salvadoreño ha participado ya en tres ocasiones de la Vuelta y recordó sus esperiencias y otros momentos vividos en suelo hondureño, sin embargo, el instante de proclamarse como ganador de la sexta edición de la competencia es su memoria favorita. "tuve la oportunidad de disfrutar la carrera, la pelié hasta el último momento y se me presentó la ocasión, disfruté mucho ese triunfo, fue uno de los que más disfruté" agregó Mendoza.



Además, el pedalero asegura que el haber concursado en la Vuelta, ha contribuido de forma positiva en su carrera como ciclista, ya que este evento incentiva a todos los que se apasionan por el ciclismo.



Bryan también aprovechó la opórtunidad de extender su mensaje a los deportistas, "me gustaría hacer la invitación a todos los hondureños ya que esta es una oportunidad para demostrar que los ciclistas estamos con toda la gente y apoyamos, para que las personas puedan volver a salir adelante.



Asimismo, hizo sentir su deseo por volver a Honduras en futuras ocasiones y poder participar en siguientes ediciones de la Vuelta El Heraldo, con el fin de apoyar las causas.