"No hemos hecho casi nada bien", dice Löw

SEVILLA, ESPAÑA.- El seleccionador alemán, Joachim Löw, se mostró contundente este martes tras caer 6-0 ante España en la Liga de Naciones asegurando que "no hemos hecho casi nada bien".



"Ha sido una noche en la que nuestro equipo no ha hecho casi nada bien y por eso hemos recibido este resultado", afirmó en rueda de prensa.

"Todo el mundo ha visto que en los duelos individuales no hemos ganado casi ninguno, no hemos estado organizados, España ha presionado muy arriba, lo cual nos ha generado muchos problemas, apenas hemos tenido oportunidades", añadió.



"No hemos mostrado apenas intensidad en el partido, no hemos tenido casi la posesión del balón", agregó un Löw muy serio, que prefiere mirar al futuro.



"Esperaremos a los partidos del próximo año en marzo para solucionar las cosas que hicimos mal, veremos como lo solucionamos en los entrenamientos", explicó el seleccionador alemán.



"Hemos conseguido nueve puntos, estábamos en el camino de conseguirlo (llegar a la final a cuatro), estábamos primeros en la clasificación, hemos podido ser primeros de grupos, pero hemos perdido hoy y ya no tenemos la oportunidad de seguir adelante en esta competición", lamentó.

"He visto muchas cosas buenas, confiamos en nuestros jugadores, jugamos muy bien contra ucrania, pero todo lo que teníamos preparado y habíamos hablado para mejorar hoy no ha funcionado, España ha jugado muy bien y no nos ha dado ninguna opción de ganar el partido", insistió Löw, inmerso en una renovación del equipo.



"Son jugadores nuevos que tienen que mejorar, tenemos que trabajar todos juntos, a pesar de la gran derrota y de la actuación del equipo, confío en mis jugadores y confío en que tengan la calidad suficiente para seguir adelante", dijo.



"Tenemos que reflexionar sobre el partido que hemos hecho hoy, no hemos tenido ninguna oportunidad de ganarle a España. Es un equipo que está en forma, y no hemos podido sacar a relucir la calidad que tenemos", aseguró Löw que no teme por su puesto.

"No me preocupa mi puesto de trabajo", concluyó al ser preguntado si teme ser destituido.