Maradona recibiría alta en próximas horas, dice su abogado

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Diego Armando Maradona, quien tiene previsto abandonar el miércoles la clínica en la que está internado, necesitará un entorno familiar unido y el cuidado de los médicos durante su rehabilitación, dijo su abogado Matías Morla.



Morla indicó a los periodistas reunidos a las puertas de la Clínica Olivos en las afueras de Buenos Aires, donde la leyenda mundial del fútbol se ha recuperado favorablemente de una operación de edema craneal que se le realizó el 3 de noviembre, que “hoy está prevista el alta” y “que “Diego está entero, con ganas de rehabilitarse”. ”Hay Maradona para rato", agregó.

Pero Morla apuntó que el exjugador y actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata de 60 años, quizá ha sufrido su momento "más duro" en referencia al edema del que fue operado que, según dijo, “pudo haberle quitado la vida”.



“Lo que hace falta ahora es la unión de la familia y estar rodeado de profesionales de la salud”, señaló Morla.



El abogado dijo no saber a qué hora recibirá el alta médica el ex astro futbolístico al que visitó en la clínica. Versiones periodísticas señalan que sería en horas de la tarde.



En los últimos días las inmediaciones del centro médico se llenaron de decenas de hinchas de Gimnasia y Esgrima y admiradores de Maradona que le manifestaron su apoyo con carteles que rezaban “Fuerza Diego” o “Diego, si vos estás bien nosotros estamos bien”.



Alfredo Rodríguez, de 77 años, quien aguardaba cerca de la clínica noticias sobre la posible salida de su ídolo, dijo a The Associated Press que quería homenajear al Diez con una poesía en la que describe uno de los goles que el jugador marcó ante Inglaterra en el Mundial de México 1986.



“Saliste de en medio igual que un cometa eludiendo ingleses a pura gambeta; el que te marcaba con gran desconsuelo miraba tu magia allá desde el suelo; ya frente al arquero frenaste tus pasos haciendo un golazo sublime y genial”, recitó Rodríguez, quien dijo haber estado muy triste por el tropiezo de salud del que considera el mejor futbolista argentino de todos los tiempos.

El plan de los médicos es mudar a Maradona a una casa en un barrio cerrado situado al norte de la capital, cerca de donde residen sus hijas mayores Dalma y Giannina.



Esto significa que al menos por ahora Maradona no podrá regresar a su puesto de entrenador del club platense.



Al explicar quién va a cuidar al exfutbolista, Morla señaló “va a haber un listado... para todas las personas y parientes autorizados y Maradona manda y decide a quién quiere ver”.



El abogado señaló que sus allegados y familiares deben dejar de lado las rencillas entre sí y con el propio exfutbolista, que suelen verse reflejadas en las redes sociales.



“Más allá de que sea Maradona o Pérez, acá la situación está clara: estar en paz con tus parientes... que se respeten entre ellos, que se puedan coordinar las visitas, porque en este caso que Diego tiene que rehabilitarse... hay que darle paz y darle unión”, sostuvo Morla.



De acuerdo con el neurocirujano Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, la combinación de las bebidas alcohólicas y los psicofármacos que el Diez toma habitualmente desequilibró su organismo y determinó su internación el 2 de noviembre.



Durante la internación una tomografía detectó un hematoma subdural, la acumulación de sangre entre la corteza cerebral y la membrana que se encuentra adherida a la parte interior del cráneo, algo generalmente provocado por un golpe en la cabeza.

La cirugía consistió en practicar un pequeño orificio en el cráneo para drenar el líquido acumulado.



El ex astro del fútbol ha sufrido a lo largo de su vida distintos problemas de salud derivados en gran parte de su adicción a las drogas, especialmente la cocaína. Tras su retiro estuvo al borde la muerte en 2000 y 2004.



Si bien Maradona dejó de consumir drogas, lo hizo a costa de un tratamiento con varios psicofármacos que continúa.



El excapitán de la selección campeona del mundo en 1986 permanecerá bajo los cuidados de Luque y de un equipo de psicólogos y psiquiatras.