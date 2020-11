El Motagua, a horas de enfrentar al Alianza por el pase a cuartos de la Liga Concacaf

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El Motagua de Honduras buscará hoy por la noche pasar a los cuartos de final de la Concacaf League, el torneo que se le ha resistido en las últimas dos ediciones al perder en las finales contra Herediano y Saprissa, cuando se mida al salvadoreño Alianza a partir de las 9:30 PM en el Estadio Cuscatlán.



El Mimado llega a la cita en suelo cuscatleco con la moral por las nubes luego de apartar de su camino en la fase previa a Comunicaciones de Guatemala, una histórica serie que se definió en la kilométrica tanda de 36 penales después de haber igualado 2 a 2 en los 90 minutos.



La Confederación de Fútbol definió la semana pasada que el formato de esta competencia será a juego único, para evitar más viajes de los equipos en momentos en que la región centroamericana sigue siendo golpeada por la pandemia del coronavirus y desde el lunes por el huracán convertido en tormenta tropical Eta.



Si hoy no hay un ganador en los 90 minutos, se tendrá que ir a la tanda de los penales aunque el entrenador azul Diego Vazquez admite llegar con mucha confianza a pesar de jugar en cancha ajena: "La del Cuscatlán es una cancha hermosa, una de las que más me gusta de Centroamérica, el estadio está pintado de azul y eso le viene bien a Motagua", señaló en conferencia telemática.



En la edición pasada justamente Alianza, que no jugó fase previa en la actual competencia, empató 1-1 con Motagua en la ida de unas semifinales que finalmente se definieron en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula con paliza motagüense de 3 a 0.



"Pero todos los momentos son diferentes", sentenció la Barbie, que solamente tiene una premisa en mente: "Hay que estar muy concentrados porque ellos tienen jugadores con muy buen pie, como Marvin Monterroso, Narciso Orellana, Carlos Portillo y el colombiando Oswaldo Blanco".