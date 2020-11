Golazo de Héctor Castellanos: empata Motagua 1 a 1 y hay penales

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Motagua llegó hasta el minuto 90+1 para empatar un partido que merecía ganar desde el inicio: fue Héctor la Perra Castellanos el que lanzó un zurdazo imposible para el portero aliancista para igualar el penal de Rodolfo Zelaya.



Al 77 el penal de Alianza fue cambiado por gol a través de la pierna derecha del histórico Rodolfo el Fito Zelaya, quien le rompió las redes a Joni Rougier.



El juez panameño John Pitti sin embargo no miró como falta penal una clara entrada al extremo de Motagua, que ha desbordado como ha querido a la zaga blanca.



Al minuto 22 el golero de Alianza, que apenas ha disputado dos encuentro en el torneo local, le sacó un cabezazo frontal a Rubilio Castillo. Los de Diego Vazquez hicieron un cambio de emergencia tras la lesión de Reinieri Mayorquín, por quien ingresó Sergio Peña.



La Confederación de Fútbol definió la semana pasada que el formato de esta competencia será a juego único, para evitar más viajes de los equipos en momentos en que la región centroamericana sigue siendo golpeada por la pandemia del coronavirus y desde el lunes por el huracán convertido en tormenta tropical Eta.



Si hoy no hay un ganador en los 90 minutos, se tendrá que ir a la tanda de los penales aunque el entrenador azul Diego Vazquez admite llegar con mucha confianza a pesar de jugar en cancha ajena: "La del Cuscatlán es una cancha hermosa, una de las que más me gusta de Centroamérica, el estadio está pintado de azul y eso le viene bien a Motagua", señaló en conferencia telemática.



En la edición pasada justamente Alianza, que no jugó fase previa en la actual competencia, empató 1-1 con Motagua en la ida de unas semifinales que finalmente se definieron en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula con paliza motagüense de 3 a 0.



"Pero todos los momentos son diferentes", sentenció la Barbie, que solamente tiene una premisa en mente: "Hay que estar muy concentrados porque ellos tienen jugadores con muy buen pie, como Marvin Monterroso, Narciso Orellana, Carlos Portillo y el colombiando Oswaldo Blanco".