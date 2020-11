Último en grupo, el Madrid juega una 'final' en la Champions

MADRID, ESPAÑA.- Sin victorias y en el fondo de su grupo de la Liga de Campeones, el Real Madrid precisa imperiosamente de una victoria ante el Inter de Milán para respirar con más tranquilo.



Otro paso en falso el martes podría comprometer las aspiraciones de avanzar del Madrid y dejarle al borde de ser eliminado en la fase de grupos por primera vez en tres décadas.



“Será una final y lo vamos a tomar así”, dijo el técnico del Madrid Zinedine Zidane. "Queremos sumar los tres puntos y vamos por ellos”.



El Inter tampoco ha cosechado triunfos tras las primeras dos jornadas del Grupo B, con empates como local ante Borussia Mönchengladbach y de visita al Shakhtar Donetsk. También necesita de un buen resultado en su visita a la capital española el martes para no descolgarse de la pelea por la clasificación.

“Es un rival al que conocemos", dijo Zidane sobre el Inter. “Es un partido complicado porque es un equipo bueno, físico y que juega bien al fútbol. Va a ser otro partido más y muy difícil”.



Hasta ahora, el Madrid ha pasado un suplicio en esta Champions. Con un gol agónico de Casemiro, rescató el empate 2-2 de visita al Gladbach la semana pasada. Debutó con una derrota 3-2 en casa ante el Shakhtar tras quedar abajo 3-0 al descanso.



“El fútbol en general está más igualado y no hay equipos pequeños", comentó Zidane. “El fútbol es cada vez más difícil y bonito y todos pueden ganar a todos hoy día y por eso nosotros cada vez que sumamos tenemos que estar contentos”.



El Madrid levantó su 13ra Copa de Europa en 2018, pero no pudo sortear la ronda de octavos de final en las últimas dos ediciones de la Champions — apeado por el Ajax en 2019 y el Manchester City e 2020. Habría que irse hasta la campaña de 1989-90 para encontrar la última ocasión que no sobrevivió la fase de grupos.

“El año pasado no ganamos la Champions y eso cambia las cosas, pero aspiramos siempre a ganar”, declaró Zidane. “No tengo duda de que los jugadores lo tienen en la cabeza. Va a ser complicado, hay que luchar para intentarlo”.



Pese a sus tumbos en Europa, el Madrid pisa fuerte en La Liga española, con cinco victorias en sus últimos seis partidos para situarse segundo en la tabla y un partido pendiente.



Tras recuperarse de una dolencia muscular, Eden Hazard fue titular por primera vez en la temporada y anotó un soberbio gol en la victoria 4-1 ante el Huesca el sábado. Es previsible que el atacante belga repita en el once titular para la cita en el estadio Alfredo Di Stéfano.



El Inter de Milán acusaría la baja del atacante belga Romelu Lukaku por lesión. Vienen de empatar en casa 2-2 ante el Parma por la Serie A, donde marchan en la sexta plaza tras seis partidos.

