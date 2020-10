Guardiola reta a Agüero a ganarse un nuevo contrato con el City

LONDRES, INGLATERRA.-El entrenador español Pep Guardiola dijo que Sergio 'Kun' Agüero debe ganarse un nuevo contrato con el Manchester City a pesar de que sea el máximo goleador de todos los tiempos del conjunto inglés.



El argentino, que volvió a competir el sábado frente al Arsenal (1-0) tras una ausencia de cuatro meses por lesión, ha entrado en su último año de contrato.



El 'Kun' ha marcado 254 goles con el City y ha sido una pieza clave en las cuatro Premier Leagues que han ganado los 'Citizens'. En 2012, de hecho, dio a los suyos el título al anotar en el último suspiro del último partido.

Sin embargo, Guardiola, que también está en su último año de contrato, cree que el futbolista de 32 años necesita demostrar su forma en los próximos meses.



"Lo importante es que Sergio vuelva en un buen estado físico, empiece a recuperar su ritmo, no se lesione más y juegue bien", declaró el español.



"Sabemos lo que significa para nosotros, sabemos cuánto lo apreciamos, pero ahora tiene que mostrar como cualquiera de nosotros, yo el primero, que merece seguir aquí y jugando bien y ganando juegos", añadió.



Agüero desempeñó un papel clave en el gol del City frente al Arsenal, regateando para entregarle la bola a Phil Foden, en una jugada que terminó con tanto de Raheem Sterling.

Pero también se vio envuelto en un momento polémico en la segunda parte cuando posó su brazo en el hombro de la árbitro asistente Sian Massey-Ellis.



La imagen levantó una ola de críticas hacia el artillero, pero Guardiola defendió a su futbolista.



"Venga chicos. Sergio es la persona más agradable que he conocido en mi vida", añadió. "Busquen problemas en otras situaciones, no en ésta".

