AC Milan mantiene sus victorias en la Serie A

ROMA, ITALIA.- El AC Milan (2º), a pesar del cansancio acumulado luego de su costoso pase a la Europa League el jueves y a la ausencia de Zlatan Ibrahimovic, mantuvo su pleno de victorias al derrotar a La Spezia (3-0) este domingo en la 3ª fecha de la Serie A.



El portugués Rafael Leao, autor de un doblete, y el francés Théo Hernandez anotaron sus primeros goles del curso, mientras que el cuadro 'rossonero' sigue sin encajar un gol en el campeonato italiano.



Ante el recién ascendido La Spezia (11º), todo se decidió en el segundo acto: Leao abrió el marcador en el 57, y selló la victoria en el 78. Antes, Hernandez, de disparo cruzado, había firmado el segundo (76).



Con tres victorias en tres partidos del campeonato, los milaneses se pusieron al frente de la tabla, empatados con el Atalanta.



El Milan concluye así una semana feliz que a punto estuvo de convertirse en pesadilla cuando precisó de los penales el jueves para eliminar al Rio Ave portugués y sacar el billete para la fase de grupos de la Europa League.



En dos semanas, después del parón internacional espera el derbi ante el Inter (3º), con la posible presencia del sueco Zlatan Ibrahimovic, posiblemente de regreso después de superar el covid-19.



Sus vecinos del Inter vieron frenado su buen inicio de campaña al empatar (1-1) en Roma ante el Lazio (9º), a pesar de gozar de casi 20 minutos con un jugador más por la expulsión del goleador romano Ciro Immobile.



Los 'Nerazzurri' creían haber logrado lo más difícil una vez abrieron el marcador en el minuto 30 de la primera parte merced al gol del argentino Lautaro Martínez, que anotó su tercera diana en otros tantos partidos.



Pero el serbio Sergej Milikovic-Savic llevó las tablas al marcador al rematar un centro desde el segundo paso (55).



El Inter, a pesar de la superioridad numérica tras la tarjeta roja de Immobile (69) por propinar un manotazo en la cara desde el suelo al chileno Arturo Vidal, no logró llevarse su tercera victoria seguida en este inicio del campeonato italiano.



Un disparo desviado del croata Marcelo Brozovic se estrelló en el poste del arco del Lazio a cinco minutos del final, justo antes de la expulsión de Stefano Sensi, que dejó 20 jugadores sobre el césped, diez de cada equipo.



Este punto deja mejor sabor de boca en el conjunto capitalino, que recuperó sensaciones cuatro días después de su dura derrota también en el Estadio Olímpico ante el Atalanta (1-4).



Horas antes, el Atalanta abrió los partidos del domingo con un contundente 5-2 al Cagliari (17º), un triunfo que le permite escalar provisionalmente hasta la primera posición de la clasificación.



Sus registros goleadores, además, son espectaculares, y ya suma 13 tantos, más de cuatro dianas de media por partido.



Este domingo se adelantó pronto por medio del colombiano Luis Muriel (7). El Cagliari empató con un tanto del uruguayo Diego Godín (24), fichado este verano, pero los locales volvieron a ponerse pronto por delante con un gol del argentino Alejandro 'Papu' Gómez (29).



Antes de llegar al descanso la 'Dea' añadió otras dos dianas a su casillero, obra de Mario Pasalic (37) y del colombiano Duván Zapata (42). En la segunda parte cada equipo se procuró un nuevo gol.



Y en el partido que debía concluir la jornada, el Nápoles (4º) no se presentó en el terreno de juego para su partido contra la Juventus (8º) en Turín, en un choque que había sido mantenido por la liga italiana pese a dos casos de covid-19 entre los jugadores del equipo napolitano.



Nápoles, que aseguró que no había obtenido la autorización de las autoridades sanitarias locales para hacer el desplazamiento, corre el riesgo de ser declarado perdedor del partido por 3-0, en virtud de las reglas adoptadas esta semana por las instancias deportivas.