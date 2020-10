Sergiño Dest sobre jugar con Messi: "Es algo alucinante"

BARCELONA, ESPAÑA.- El joven lateral Sergiño Dest se mostró feliz por fichar por el Barcelona, donde será "alucinante poder jugar con el mejor jugador del mundo", Leo Messi.



"Es algo alucinante jugar con el mejor jugador del mundo, Correré lo que haga falta por él y por todos. Será muy emocionante conocerle", afirmó Sergiño, de 19 años, en su acto de presentación como nuevo jugador azulgrana.



Este lateral derecho, con doble nacionalidad estadounidense y holandesa, llega al Barcelona procedente del Ájax de Amsterdam por 21 millones de euros más 5 en variables (24,6+5,8 millones de dólares.



El jugador, primer estadounidense en jugar en el Barça, ha fichado hasta junio de 2025 con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros (470,4 millones de dólares).



"Tengo muchas ganas de empezar en este equipo. Es un sueño hecho realidad", dijo Dest, en el que se habían fijado otros grandes clubes europeos como el Bayern de Múnich.



"El Bayern se interesó y es un gran club, pero he seguido lo que dictaba mi corazón. Creo que he elegido la opción adecuada", confió Dest, que tiene claro cuál es su ejemplo a seguir en su forma de jugar.



"Pienso que mi posición de carrilero, es mi mejor posición y quiero mantenerla. Quiero ser como Dani Alves, es mi modelo a seguir", explicó ante los periodistas.



"Quiero correr hacia adelante y hacia atrás, y si tengo que entrenarme más para hacerlo, lo haré", añadió el nuevo fichaje del Barça, que llega para colmar en la banda derecha el hueco dejado por la salida del portugués Nelson Semedo al Wolverhampton inglés.



El técnico holandés Ronald Koeman, empeñado en la reconstrucción del Barça, tuvo un papel destacado para la llegada del nuevo jugador azulgrana.



"Koeman es importante para mí, es holandés y puedo conectar con él", dijo Dest, que destaca, no obstante, la buena acogida que le ha dado todo el equipo.