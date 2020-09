Estrictas medidas sanitarias en el regreso de la Libertadores

El jugador Thiago Neves sometido a un análisis de sangre antes de una sesión de entrenamiento en el Arena do Gremio en Porto Alegre, Brasil.

ASUNCIÓN, PARAGUAY.-Los equipos que disputan la Copa Libertadores ingresarán a los distintos países de la región bajo estrictas medidas sanitarias, según el protocolo elaborado por la Conmebol para la reanudación del certamen continental, el martes próximo.



Las delegaciones visitantes viajarán hasta sus ciudades de competición en aviones fletados que son subsidiados con un auxilio financiero de la Conmebol y no harán cuarentena.



El nuevo protocolo denominado "Concentración Sanitaria" autoriza el ingreso solo por 72 horas de los equipos a los países de Sudamérica, una región azotada por la pandemia del covid-19, en particular Brasil, la segunda nación en el mundo con más decesos por el virus (129.522 balance del jueves 10).

Los integrantes de cada delegación deben someterse y dar negativo a las pruebas de Covid-19 antes de viajar. Las aeronaves y buses de traslado deberán estar previamente sellados. De ser posible, deberán ser transportados desde la pista de aterrizaje al hotel.



Los hospedajes también deben estar resguardados conforme al protocolo y habilitar una habitación para cada miembro. El personal igualmente debe someterse al test de coronavirus.



El equipo local está obligado a realizarse la prueba al igual que los pasapelotas, camilleros, policía, entre otros.



El médico de cada entidad llevará un control diario de síntomas del grupo. Si la temperatura de un jugador registra más de 37,4° no será admitido en los entrenamientos ni en el partido.



La Conmebol podrá ordenar test adicionales previo a los partidos o durante los períodos de entrenamiento en coordinación con el cuerpo técnico.

En caso que un jugador u oficial se niegue a realizar el test de Covid-19, no podrá participar de las competiciones.



No se permitirá el ingreso a las instalaciones sin mascarillas. Se aconseja que cada jugador vaya ya cambiado desde su domicilio para el entrenamiento.



La utilería debe entregar a cada jugador en bolsa cerrada la ropa que será utilizada para los entrenamientos y el jugador deberá devolver la ropa sucia en una bolsa debidamente cerrada para su lavado.



- Prohibido escupir y sonarse la nariz -

El protocolo sanitario recomienda además evitar la salida simultánea al campo de juego por el mismo túnel de acceso en el calentamiento pre partido.



Para la entrada de los equipos no se permiten niños escoltas de jugadores ni de árbitros. Dentro del túnel se deberá respetar la distancia socialmente aceptada entre los oponentes y se debe evitar todo tipo de saludos e interacción mediante contacto físico.

Se prohíbe además besar el balón y los jugadores están obligados a usar botellas individuales de agua o bebidas isotónicas.



Está prohibido intercambiar camisetas o cualquier otra parte de la indumentaria con los rivales, compañeros del mismo equipo o cualquier persona; lo mismo de banderines o regalos.



Para las entrevistas es obligatorio el uso de mascarilla o protector facial.



El incumplimiento de las medidas de higiene es pasible de sanción disciplinaria.



Con la finalidad de preservar la integridad física de los jugadores, Conmebol autorizó la modificación de los reglamentos permitiendo, entre otros, que un jugador que cambió de club podrá volver a su entidad original en la misma edición del torneo, algo que antes no estaba permitido.



La incorporación en el nuevo club puede darse en cualquier fase de la competencia en que estén permitidas las sustituciones en la lista de buena fe.



También regirá la inclusión de cinco cambios por equipo en cada partido.



En cuanto a los árbitros, las ternas podrán ser completadas por jueces de distintas nacionalidades y en casos de extrema necesidad por árbitros locales.