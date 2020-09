La forma en que el Barcelona hace sacar el “lado rebelde” de Messi

BARCELONA, ESPAÑA.- En los últimos días en las calles de Barcelona se ha hecho muy popular un graffiti de Lionel Messi emulando la figura del guerrillero Ernesto “Ché” Guevara, a modo de una asociación con el personaje histórico.

Muchas personas cuando ven este dibujo suelen tomarse una foto con él, sin embargo, para algunos aficionados del Barcelona es difícil asimilar el hecho de que la mayor figura de todos los tiempos en el club esté a las puertas de salir, por lo qué esperan que se trate de una pesadilla.

La Liga española emitió un comunicado en donde mostraba su apoyo rotundo al Barça, equipo el cual asegura que Lionel Messi debe de pagar los 700 millones de euros que establece su cláusula de rescisión para quedar libre de cualquier compromiso con el club, sin embargo, el entorno del argentino se mantiene en la postura en que este precio de transferencia deja de ser aplicable en su último año de contrato.



En acto de rebeldía la “Pulga” no se presentó ni a las pruebas PCR ni mucho menos al primer entrenamiento bajo las órdenes de Ronald Koeman, demostrando de lo que es capaz Messi cuando está inconforme.

Parecía desconectado

Los jugadores que fueron sus compañeros en los inicios de su carrera cuentan que en el vestuario nunca levantó la voz y que siempre parecía desconectado, pues el argentino muchas veces estaba jugando con un balón a solas pero a la hora de entrar a la cancha parecía ser otro.

A sus 33 años Messi es el capitán del Barcelona y la Selección de Argentina, distando mucho a aquel jovencito que en sus entrevistas siempre mencionaba que le encantaba pasar tiempo jugando Play Station.

Como el líder de la albiceleste es donde Messi sin duda ha vivido más controversias, sin embargo, tenía siempre a Javier Mascherano, quien cuando se reveló que los jugadores tenían una disputa con el entonces seleccionador Jorge Sampaoli previo al Mundial de Rusia 2018 dio una rueda de prensa para aclarar todo lo que pasaba en el combinado argentino.

Caso contrario fue tras la eliminación de la Copa América 2019 a manos de Brasil, cuando Messi “a lo Maradona” explotó y dio declaraciones fuertes contra el arbitraje y la Conmebol, hecho que le valió para una sanción.

Más allá de su relación con el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, la “Pulga” siente que en el equipo no lo dejan ganar, por lo que tomó la decisión de no presentarse más a la Ciudad Deportiva.

De repente Messi siente que dejó pasar algunos años de su carrera y que este paso debió de haberlo dado antes, pues él ya sentía que las derrotas en partidos decisivos ya no se detenían.

Así mismo, ya no tenía la protección de leyendas barcelonistas como Puyol, Xavi e Iniesta, quienes a nivel de cancha eran un enorme apoyo para el argentino.

Hace mucho tiempo Messi viene dando señales de que su tiempo como jugador del Barcelona estaba por terminar, haciéndoselo saber a Bartomeu que no estaba conforme con muchas cosas en el club.

Messi no está molesto con el escudo, con la ciudad ni con el estilo de vida de Barcelona, Leo está inconforme porque lo que quiere es un equipo para ser campeón, algo que en los últimos años se ha visto que está lejos de tener.

En el mercado de pases de verano de 2019 había pedido que el club fichara a Neymar pero no le escucharon y ahora con la llegada de Ronald Koeman al banquillo azulgrana queda claro que el holandés no es de su simpatía.

De hecho Koeman no tuvo la capacidad de convencer a Messi cara a cara para que replanteara su futuro con el club.

Los consejos de Guardiola a Sabella

Alejandro Sabella, entrenador de Messi en la selección argentina en el Mundial 2014, contó que en una charla con Pep Guardiola este le explicó como se debe de tratar a Messi en el vestuario.

Guardiola dio los siguientes consejos: Hay que hablarle poco, rodearlo en el equipo con compañeros que le hagan el trabajo más sencillo y escuchar muy bien lo poco que dice.

Pep Guardiola también mencionó que nunca hay que sacarlo del campo si no es pactado ante, recordando que la única vez que lo hizo el jugador se enfadó mucho que hasta dicen que no asistió a los entrenamientos hasta que se le pasó el enojo.

El entrenador catalán siempre se aseguró de crearle un entorno ideal a su jugador estrella, llegando a mencionar tras un título ganado “Esperemos que Messi no se aburra, que el club se capaz de facilitarle jugadores para que pueda sentirse cómodo, cuando está cómodo no falla. Cuando no juega bien es porque hay algo en su entorno que no funciona.

Juegos Olímpicos de 2008

Apenas llegó Guardiola al banquillo del Barça en verano de 2008 se ganó la confianza total de Messi, pues este conocía muy bien la táctica en cancha y lo catapultó como su jugador franquicia.

Para los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, el Barcelona no aceptaba ceder a Messi a la selección argentina, generando una batalla mediática tremenda, además la “Pulga” de 21 años recibía llamadas de muchos dirigentes y jugadores, sin embargo, Sergio Batista no sabía si incluirlo en la lista.

Tras esa discordia Messi se plantó y avisó que quería jugar con su selección, luego de que Maradona le cuestionara su actitud y que Riquelme mostrara su ilusión de jugar con él.

La respuesta de Guardiola fue formidable para Messi, pues el ntonces joven jugador relató que “se portó como un fenómeno” y le dio el permiso de sumarse con sus compañeros y mencionó que previo a eso estaba insoportable y se le notaba el enojo en la cara y quería irse y hacerlo saber.