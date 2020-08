Novak Djokovic se prepara para el US Open

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Una vez que decidió participar en dos torneos de tenis que se disputarán en el mismo escenario, en medio de la pandemia de coronavirus, Novak Djokovic dispuso apenas de una semana para organizar y emprender su viaje a Nueva York.



“Las cosas estaban muy impredecibles”, afirmó el viernes el jugador serbio, número uno del orbe.



Esta descripción es apropiada para el mundo de estos días. Sin duda, a veces parecía factible la cancelación de todas las competiciones de tenis en 2020.



Sin embargo, este deporte se reanuda el sábado con los duelos del cuadro principal en el torneo Western & Southern en Flushing Meadows, sobre las mismas canchas duras que serán utilizadas para el Abierto de Estados Unidos que dará inicio el 31 de agosto, también bajo circunstancias especiales.



No habrá espectadores y se tomarán precauciones adicionales. Algunas figuras famosas y campeones de Grand Slam estarán ausentes, como el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y su compatriota Stan Wawrinka, en hombres, así como la australiana Ash Barty y la canadiense Bianca Andreescu, en mujeres.

“A fin de cuentas es positivo estar aquí. Va a haber mucha gente en el mundo que piense que no deberíamos jugar tenis, que no debería haber concentraciones de público. Entiendo eso perfectamente. De verdad”, dijo Djokovic, una de las tantas personas, como su esposa y uno de sus entrenadores, que se contagiaron de covid-19 durante una serie de exhibiciones que organizó y tuvieron lugar en junio en Serbia y Croacia.



“Pero, ¿saben?, creo que también bastante gente se pondrá feliz de ver que continúe la acción en el tenis”, apuntó.



El Abierto Western & Southern habitualmente se disputa en Ohio pero fue cambiado este año a Nueva York debido a la pandemia, a fin de contribuir a crear un ambiente controlado previo al Abierto de Estados Unidos. Es el primer torneo de máximo nivel autorizado para hombres en casi seis meses completos, El circuito femenino se reanudó antes, en agosto.



“Yo en lo personal no creí que fuera a haber torneo alguno este año”, dijo el griego Stefanos Tsitsipas, número 6 del mundo. “Me parecía muy difícil debido a la crisis que estamos enfrentando en este momento. Para mí, el tenis era lo menos importante en ese momento”.



Entre quienes verán acción este sábado figuran el escocés Andy Murray y el serbio Marin Cilic, en hombres, así como las estadounidenses Venus Williams y Coco Gauff, de 16 años, en mujeres.



Después de tanta inactividad para muchos en las competencias es difícil vaticinar resultados. También está el elemento inusual de tener dos torneos consecutivos en Nueva York; los principales jugadores casi siempre se toman una semana de descanso y se recuperan para participar en un torneo de Grand Slam.

