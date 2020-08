Dembélé entra en la convocatoria del Barcelona para la "Final 8"

BARCELONA, ESPAÑA.- El extremo francés del Barcelona Ousmane Dembélé ha sido incluido en la convocatoria del equipo azulgrana para la 'final 8' de Champions en Lisboa, pendiente de recibir el alta médica.



Tal como había dejado entrever el técnico Quique Setién, Dembélé podría acabar ayudando al equipo en Lisboa, tras perderse el sábado la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Nápoles.



"Los entrenamientos que ha podido hacer con el grupo son muy pocos y la realidad es que íbamos a asumir un riesgo bastante grande, él tampoco está con una gran confianza todavía, creo que la mejor decisión es no llevarle", decía Setién el viernes pasado antes del encuentro.



"Lo iremos viendo a partir de la semana que viene cuando vayamos a Portugal que él vendrá seguro", añadió Setién, dejando entrever que el francés puede entrar pueda contar con algún minuto en Lisboa.



No obstante, el francés aun no ha recibido el alta médica de su lesión en la pierna derecha, que le obligó a pasa por el quirófano.



Dembélé sufrió a principios de febrero una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha, de la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en Finlandia.



Su pronóstico de baja de unos seis meses finalizó la pasada semana, pero el extremo aun está pendiente de recibir el alta.



El resto de los 26 convocados, que incluyen varios jugadores del filial, no presenta ninguna sorpresa con todas las principales figuras, encabezadas por Leo Messi, a excepción de Arthur Melo, al que el club ha expedientado por no presentarse a los entrenamientos la pasada semana, y el lesionado Samuel Umtiti.