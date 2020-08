Fiscalía ordenan a José Villafranca, de Motagua, alejarse de su novia tras denuncia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jugador de Motagua, José Villafranca, deberá alejarse de su novia, así lo determinó el Ministerio Público luego de que su pareja lo haya denunciado en las últimas horas por violencia doméstica.



El futbolista deberá cumplir con una orden de alejamiento por actos constitutivos de violencia, por lo que durante un tiempo no deberá acercarse a su pareja sentimental.

ADEMÁS: Héctor Vargas sobre posible préstamo de Espíndola: 'Si lo hacen serían sucursal del Saprissa'



"No fui detenido, yo voy para Danlí más bien. Solo que nos presentamos y llegamos a un acuerdo, es de alejamiento. Sí discutimos y todo pero llegamos a un acuerdo y tranquilos, solo la orden de separación y listo. Yo no estuve preso, dijo Villafranca al consultársele sobre el tema.



Aunque el jugador no vive con su novia y no tiene ningún vinculo matrimonial, la Fiscalía catalogó el caso como violencia doméstica y ordenó la medidas de alejamiento de la pareja.

Rubilio Castillo

El 14 de abril de este año, el jugador Rubilio Castillo también se vio envuelto en un caso similar, al ser capturado por una denuncia de violencia doméstica interpuesta por su esposa.



Por ese caso, los juzgados determinaron sancionarlo de dos meses de servicio a la comunidad. Aunque al futbolista también se le había dado una orden de alejamiento, continuó viviendo en su hogar, luego de llegar a un arreglo -de buena forma- con su pareja, Angie García.

LEA TAMBIÉN: Carlo Costly confía que Honduras pueda clasificar a Qatar 2022