Muere basquetbolista Michael Ojo en entrenamiento en Serbia

BELGRADO, SERBIA.- Michael Ojo, expivote de la Universidad Estatal de Florida, falleció el viernes después de desplomarse durante un entrenamiento en Serbia, informó su exequipo Red Star de Belgrado. Tenía 27 años.



El jugador, nacido en Nigeria, fue trasladado a un hospital en la capital serbia, pero los médicos no pudieron resucitarlo, reportaron medios de Belgrado.



“Su repentino e impactante fallecimiento ha sacudido profundamente a todos en el equipo”, indicó el Red Star en un comunicado.

De acuerdo con reportes, Ojo había dado positivo por coronavirus pero se había recuperado. Medios locales publicaron que la causa de su muerte fue un ataque cardíaco.



“En todos mis años como entrenador, no he estado cerca de una persona que cautivara las emociones de todos los que lo rodeaban como Michael”, declaró el coach de la Estatal de Florida, Leonard Hamilton, en un comunicado tras enterarse de la muerte de Ojo. “El era la persona más popular en Tallahassee, y sin duda de la Universidad Estatal de Florida. Michael Ojo fue un ser humano maravilloso".



Luego de no haber sido seleccionado en el draft de 2017, Ojo se mudó a Europa, donde inició su carrera profesional con el FMP de Belgrado. En 2018, firmó con el Red Star de la misma ciudad, campeones de la Liga Adriática regional, donde era muy popular entre los aficionados del equipo.

“Hasta pronto buen gigante”, se lee en el portal de seguidores del Red Star.



Ojo promedió 6,3 puntos y 3,3 rebotes en la Liga ABA y 4,1 unidades y tres tableros en la EuroLiga con el Red Star.



El equipo de Belgrado rompió relaciones con Ojo al final de la temporada y se esperaba que el jugador fuera contratado por algún otro equipo europeo.

Según reportes, Nike debió gastar 15,000 dólares en una máquina para crear un calzado del tamaño requerido por el basquetbolista de 2,16 metros (siete pies y una pulgada) cuando éste jugaba a nivel universitario en Florida. Ojo calzaba del número 21.