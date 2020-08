Lewandowski encabeza la tabla de goleadores de la Champions League

PARÍS,FRANCIA.- Autor de 11 goles en solo seis partidos, el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich) lidera la clasificación de anotadores de la Liga de Campeones antes de la reanudación de la competición el viernes, con mucha ventaja sobre sus perseguidores.



Con la eliminación del Borussia Dortmund a manos del París Saint-Germain, justo antes de la interrupción de los partidos en marzo a causa del coronavirus, el prodigio noruego Erling Haaland, segundo con 10 dianas, ya no puede alcanzarle.



El hecho de que a partir de cuartos de final los partidos sean de eliminación directa en lugar de la habitual ida/vuelta provoca que los rivales del polaco dispongan únicamente de cuatro encuentros como máximo para atraparle.



Sus perseguidores más cercanos, su compañero de equipo Serge Gnabry y el belga del Nápoles Dries Mertens, cuentan con cinco dianas menos.



El polaco de 31 años no ha bajado el ritmo tras el parón forzado de las competiciones por el coronavirus, anotando 9 goles en 8 partidos de Bundesliga entre mediados de mayo y finales de junio.



Por tanto, Lewandowski dispone de una ocasión de oro para terminar por primera vez en su carrera como máximo goleador de la mayor competición continental, luego de la decepción de no haber ganado la Bota de Oro europea, superado al final de la temporada por Ciro Immobile, de la Lazio italiana.

Clasificación de goleadores antes de la reanudación de la Liga de Campeones:

11 goles: Lewandowski (Bayern Múnich)



10 goles: Haaland (Borussia Dortmund)



6 goles: Gnabry (Bayern Múnich), Kane (Tottenham), Mertens (Nápoles)



5 goles: Depay (Lyon), Gabriel Jesus (Manchester City), Icardi (París SG), Ilicic (Atalanta), Lautaro Martínez (Inter Milán), Kylian Mbappé (París SG), Son Heung-min (Tottenham), Sterling (Manchester City)



4 goles: Benzema (Real Madrid), Forsberg (RB Leipzig), Hakimi (Borussia Dortmund), Orsic (Dinamo Zagreb), Promes (Ajax Ámsterdam), Rodrygo (Real Madrid), Sabitzer (RB Leipzig), Salah (Liverpool), Werner (RB Leipzig)



3 goles: Álvaro Morata (Atlético Madrid), Dybala (Juventus), El-Arabi (Olympiakos), Hwang (RB Salzburgo), Mbwana (Genk), Milik (Nápoles), Neymar (París SG), Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Pizzi (Benfica), Suárez (FC Barcelona)