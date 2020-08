Cruz Azul rescata empate ante Puebla y no pierde desde enero

Los dos equipos tuvieron bajas sensibles en sus plantillas para el encuentro: Cruz Azul no pudo contar con su goleador uruguayo Jonathan Rodríguez, y Puebla tuvo ausente a su delantero Santiago Ormeño.

CIUDAD DE MÉXICO.- El volante Orbelín Pineda anotó un gol en el alargue y Cruz Azul rescató un empate 1-1 ante Puebla el viernes por la noche, en el partido que puso en marcha la segunda fecha del torneo Apertura mexicano.



Pablo González aprovechó un error de la zaga a los 47 minutos y adelantó a los locales, que iban enfilados a su segundo triunfo consecutivo cuando Pineda tomó un rebote en el área y decretó la igualdad a los 90.

Cruz Azul se mantiene sin derrotas desde el 17 de enero, cuando perdió 2-1 ante el Atlético de San Luis, por la segunda fecha del Clausura.



La Máquina alcanza cuatro puntos y es líder junto al propio Puebla.



Los dos equipos tuvieron bajas sensibles en sus plantillas para el encuentro: Cruz Azul no pudo contar con su goleador uruguayo Jonathan Rodríguez, y Puebla tuvo ausente a su delantero Santiago Ormeño por razones desconocidas, aunque antes del partido, los poblanos anunciaron un caso positivo de coronavirus en su equipo de la máxima categoría, pero por protocolo no se dio a conocer el nombre.



Bajo la lluvia, Cruz Azul fue mejor en la primera parte y generó un primer peligro a los 20 minutos con un disparo del argentino Milton Caraglio que fue desviado a tiro de esquina por el portero uruguayo Nicolás Vikones. En la siguiente jugada, Luis Romo recibió un centro por la derecha y, aprovechando la débil marca de la zaga local quedó solo frente al arquero, pero su remate se fue por un lado en una clara pifia.

Antes del descanso, Caraglio volvió a tocar a la puerta a los 32 minutos, pero su intento fue desviado por Vikonis.



En el arranque del segundo tiempo, el uruguayo Cristián Tabó mandó un centro rasante por banda derecha al corazón del área, donde el zaguero Julio César Domínguez no pudo rechazar atinadamente y le dejó la pelota a modo a González, quien de frente al arco no perdonó.



Después de eso, Puebla se replegó a defender su delantera y Cruz Azul dominó la posesión de la pelota, pero no fue capaz de inquietar seriamente a Vikonis sino hasta los 80, con un tiro de Misael Domínguez que fue rechazado con una buena atajada por el arquero uruguayo.



Cuando expiraba el partido, Pineda tomó un rebote dentro del área y conectó un potente disparo de derecha que entró al ángulo izquierdo del arco de Vikonis.

