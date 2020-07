Davis y Williamson, listos para reanudar temporada de NBA

LAKE BUENA VISTA, ESTADOS UNIDOS.- Anthony Davis y Zion Williamson dicen que están listos para la reinauguración de la campaña.



Davis entrenó el miércoles por primera vez desde que le picaron un ojo durante el primer encuentro de práctica de los Lakers de Los Ángeles la semana pasada. Explicó que el plan apunta a que juegue el jueves, cuando Los Lakers enfrenten a Los Clippers de Los Ángeles en el primer duelo de preclasificados.

Williamson dijo también que quiere jugar tras completar su segundo día de práctica con Nueva Orleans. El novato se perdió casi dos semanas de entrenamientos en la burbuja en Walt Disney World después de abandonar el lugar por una emergencia familiar.



A su regreso, tuvo que estar en cuarentena cuatro días.



“Quiero jugar. Así es como soy, nunca voy a cambiar”, dijo Williamson. “Voy a querer jugar, así de simple”.

Los Pelicans enfrentarán a Utah el jueves por la noche, en el duelo con el que la NBA reanudará la actividad tras 141 días de parón.

Viene el comisionado

El comisionado de la NBA Adam Silver tiene planeado acudir a los juegos del jueves en Disney. No podrá ser parte de la “burbuja” debido a que no se someterá a la cuarentena ni a las pruebas diarias como los hacen los jugadores, entrenadores, personal y reporteros que permanecen adentro.

En entrevista con el programa de ABC “Good Morning America”, dijo que tiene esperanza de que la burbuja funcione. La NBA y la Asociación de Jugadores de la liga indicaron el miércoles que en la última ronda de pruebas que realizaron a 344 jugadores no hubo ningún resultado positivo —es el segundo reporte consecutivo con todos negativos.



“Confiamos en el protocolo que diseñamos. No es realmente una burbuja sellada, pero todos los que se encuentran en el campus son sometidos a pruebas diarias”, dijo Silver. “Están tomando medidas extraordinarias”.



Silver indicó que de haber un brote en Disney no tendrá reparo en interrumpir la reanudación y poner fin a todo.

Ofrecen pruebas

La NBA indicó que ofrecerá decenas de pruebas de coronavirus sin costo tanto en el área de Orlando como en otras ciudades en donde se encuentra la NBA en el país. El programa seguirá hasta agosto y forma parte de los protocolos que se negociaron con el sindicato de jugadores para retomar la temporada de forma segura.

