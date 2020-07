"Podemos controlar mejor los partidos", dice Thoma Tuchel 

PARÍS, FRANCIA.-El entrenador del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, se mostró satisfecho con el título de su equipo este viernes en la Copa de Francia, pero admitió que su club debe "controlar mejor los partidos", sobre todo pensando en la 'Final 8' de la Liga de Campeones del próximo mes.



El PSG venció 1-0 al Saint-Etienne, gracias a un tanto de Neymar en el minuto 14. En el 31, el Saint-Etienne se quedó con diez hombres, pero el club de la capital fue incapaz de ampliar su ventaja, sufriendo hasta el final.

"Las finales siempre son complicadas. Hemos perdido quizás algo de confianza, no encontrarmos las posiciones para superar la presión. Pero a pesar de ello, tuvimos varias ocasiones para marcar el segundo tanto. No quiero ser demasiado crítico, no me esperaba demasiado. Está claro que podemos controlar mejor los partidos, pero las condiciones eran difíciles. Hay cosas para analizar, pero hemos ganado", estimó el técnico alemán.



Kylian Mbappé fue cambiado por lesión en el minuto 31, tras la jugada en la que Loïc Perrin, por su fuerte entrada, fue expulsado a la media hora de partido. Mbappé se dañó en el tobillo derecho.



"¡Todo el mundo está preocupado! ¡Todo el que haya visto esa falta está preocupado! Claro que yo estoy preocupado", afirmó.

"Todos vieron lo de Kylian. Es el tercer partido contra el Saint-Etienne y la tercera roja para ellos, todas las veces en los primeros treinta minutos. Estoy muy sorprendido. Estoy muy contento por haber ganado, pero hay que tener paciencia porque no tenemos noticias (sobre el estado de Mbappé)", señaló.



Por su parte, el capitán del PSG, el brasileño Thiago Silva, dijo estar "triste" por la lesión de Mbappé pero "contento" por el título.



"Fue un partido muy difícil. Era un partido muy difícil. No jugamos muy bien. Hay tristeza por Kylian y felicidad por el título. Espero que Kylian se recupere lo más rápido posible porque es indispensable para nosotros", deseó.