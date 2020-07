Manchester City no tiene piedad del Watford, al que golea 4-0

LONDRES, INGLATERRA.- El Manchester City, que tiene asegurado el subcampeonato, no tuvo piedad de un Watford (17º) que lucha por no descender y al que goleó 4-0 este martes en partido de la 37ª y penúltima jornada de la Premier League.



Raheem Sterling con un doblete (31 y 40), Phil Foden (63) y el francés Aymeric Laporte (66) fueron los autores de los goles del equipo entrenado por Pep Guardiola.



El City, con 78 puntos, no puede aspirar a nada en lo que resta de campeonato, ya que el Liverpool se aseguró hace semanas el título (93 unidades) y Chelsea (3º) y Leicester (4º) tampoco pueden atrapar al conjunto celeste.

LEA: Celta de Vigo ficha al centrocampista peruano Renato Tapia



El técnico español se mostró tras el partido contento por la reacción de su equipo después de la última derrota contra el Arsenal, el fin de semana en la semifinal de la FA Cup.



"Tienes que hacer de todo para ganar el partido. No se trata de ganar o perder. Puedes jugar mal, pero tienes que correr y luchar. Eso no pasó contra el Arsenal, por eso perdimos", señaló Guardiola.



El Watford, por su parte, no tuvo ninguna opción de sumar puntos en la carrera por la permanencia y tendrá que jugarse en la última jornada el descenso con el Aston Villa, aunque mantiene los tres puntos de ventaja con respecto al equipo de Birmingham.

VEA: Suspenden Deportivo-Fuenlabrada por casos de coronavirus



19 goles para Sterling

El equipo de Guardiola ya ganaba al descanso por dos goles. El primero llegó tras un centro desde la derecha de Kyle Walker, que Sterling controló dentro del área y tuvo tiempo de ajustar un potente disparo para batir a Ben Foster (31).



Antes del descanso, Sterling notó el segundo. Lanzó un penal que paró Foster, pero aprovechó el rechace para anotar el segundo (40).



Con este doblete, Sterling llegó a los 19 goles esta temporada en la Premier League.



"Alcanzar los 20 goles en la Premier League es una cifra muy significativa para un extremo. Queda un partido más y espero poder alcanzar los 20 goles", declaró el internacional inglés.



El 'City' sentenció tras la pausa. Con un 75% de posesión de pelota, el ataque local fue una avalancha sobre el arco londinense. Phoden marcó el tercero aprovechando otro rehace de Foster a un nuevo disparo de Sterling (63) y Laporte cerró la cuenta cabeceando una falta lateral lanzada por el belga Kevin de Bruyne.

ADEMÁS: Muriel se sobrepone a lesión y le da triunfo al Atalanta



Este martes, el Aston Villa podría acercarse a la permanencia si gana a un Arsenal (10º) que ya no se juega nada.