Cruz Azul vence a Chivas y es campeón de pretemporada

Cruz Azul, que fue el líder en las 10 fechas que se disputaron del torneo Clausura — que eventualmente fue cancelado — no perdió ningún partido de la Copa por México. Foto: Cortesía.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El delantero uruguayo Jonathan Rodríguez convirtió un penal sobre el final del partido y Cruz Azul venció el domingo 2-1 a Chivas para coronarse campeón de la Copa por México, un torneo de pretemporada que vivió su primera edición.



Alexis Vega puso al frente al Guadalajara a los 48 minutos, pero el zaguero Hiram Mier anotó en propia meta a los 53 y cuando parecía que el partido se iba a los penales, Rodríguez convirtió desde los 11 pasos a los 90 para darle la victoria a la Máquina.

LEA TAMBIÉN: Balón de Oro no será atribuido en 2020, anuncia France Football



Cruz Azul, que fue el líder en las 10 fechas que se disputaron del torneo Clausura — que eventualmente fue cancelado — no perdió ningún partido de la Copa por México y se confirma como un candidato para pelear por el título del Apertura 2020, que arranca el próximo jueves.



La Máquina extendió su racha de partidos sin derrota y no pierde desde el 17 de enero, cuando fue superado 2-1 por San Luis, por la segunda fecha del Clausura.



Aunque perdió la final, Chivas dejó buenas sensaciones a lo largo del torneo, especialmente por el buen momento de su delantero José Juan Macías, quien se ausentó del partido ante la Máquina por molestias musculares.

LEA TAMBIÉN: Presidente del fútbol boliviano muere de covid-19



En el primer tiempo, Cruz Azul tuvo más posesión de la pelota y generó llegadas claras, incluyendo un tiro de Rodríguez que fue desviado con apuros por el portero José Antonio Rodríguez a los 41.



Aunque había llegado poco, el Guadalajara tomó la ventaja cuando Vega tomó un rebote por el costado izquierdo del área y convirtió con un disparo pegado al poste izquierdo de la Máquina.



Cruz Azul empató cuando Luis Romo llegó a línea de fondo por costado derecho y mandó un centro que Mier desvió en el área chica y dejó sin oportunidad a Rodríguez.



Cuando expiraba el partido, Gilberto Sepúlveda empujó ligeramente a Romo dentro del área para un penal que Rodríguez convirtió con disparo rasante al costado izquierdo del arquero, quien se venció al lado opuesto.

ADEMÁS: Muere Carlos Aguilera, experimentado periodista deportivo hondureño