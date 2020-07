Tras perder la Premier League, el City de Guardiola se queda también sin Copa

LONDRES, INGLATERRA - Después de no poder revalidar su título de la Premier League, el Manchester City tampoco podrá repetir el de la prestigiosa Copa de Inglaterra (FA Cup) después de perder 2-0 contra el Arsenal, este sábado en semifinales.



Si la pasada temporada el equipo entrenado por Pep Guardiola hizo historia al conquistar el triplete nacional, este curso deberá contentarse con el menos importante de los tres, la Copa de la Liga, ganada al Aston Villa a comienzos de marzo, antes de que la pandemia del nuevo coronavirus paralizase las competiciones.

Al City, no obstante, puede aún acabar la temporada ganando el título que persigue desde hace años, la Liga de Campeones, aunque para clasificarse a la inédita 'Final 8' de Lisboa, deberá eliminar al Real Madrid en octavos de final (ventaja de 2-1 para los ingleses en la ida).



"Lo que pasó es que en la primera parte nos costó más jugar. Por eso perdimos. Si jugas la primera parte tal y como lo hicimos en la segunda quizá hubiese acabado de otra forma. Pero no pudimos hacerlo", admitió Guardiola tras el partido.



"No hace falta ser un genio para saber que tenemos que mejorar nuestro nivel para el partido del Madrid", añadió.

En un majestuoso estadio de Wembley con las gradas vacías, la norma desde que se han reanudado las competiciones futbolísticas, el gabonés Pierre Emerick Aubameyang liquidó a los Citizens con un doblete (18 y 71).



El Arsenal, después de una mala temporada en la que difícilmente se clasificará para competiciones europeas vía la Premier League, tendrá la posibilidad de sumar un título, el próximo 1 de agosto, ante Chelsea o Manchester United, que disputarán la segunda semifinal este domingo.



"Tenemos una gran química, (los jugadores) creen realmente en lo que tratamos de hacer y eso lo notas", destacó Arteta. "Lo merecimos", añadió.



El duelo en los banquillos entre dos técnicos españoles, el alumno Mikel Arteta derrotó al maestro Pep Guardiola planteando un partido muy sólido defensivamente y con mucho peligro cada vez que se acercaban los 'Gunners' al arco defendido por el brasileño Ederson.

El alumno gana al maestro

Ante un City que se mostró inofensivo en la primera parte, el Arsenal dio el primer aviso en el minuto 16, en un robo de David Luiz que el central brasileño convirtió en pase para Aubameyang, pero Ederson evitó con una gran atajada el primer gol del partido.



Dos minutos después, los londinenses no perdonaron: desde el costado derecho, el marfileño Nicolas Pépé centró una pelota al segundo palo, donde Aubameyang alcanzó a meter el botín derecho para cruzar la pelota ante Ederson.

El City necesitó 50 minutos para acercarse con peligro al arco defendido por el argentino Emiliano Martínez, en una volea de Raheem Sterling que se marchó desviada.



Cuatro minutos después, el disparo de Sterling sí que fue esta vez entre palos, pero Martínez se lució con una parada en dos tiempos.



Cuando el City parecía estar en condiciones de empatar, el Arsenal sentenció a la contra. Kieran Tierney lanzó un pase en largo a la espalda de la defensa y Aubameyang, más rápido que los defensores, se plantó solo ante Ederson y le batió por bajo (71).



De esta manera, Arteta, que comenzó la temporada como asistente de Guardiola en el City hasta que en diciembre se hizo cargo de los 'Gunners', mete al Arsenal en su 21ª final copera, un récord del torneo... que podría ser igualado por el Manchester United si los mancunianos eliminan el domingo al Chelsea.

