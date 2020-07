Con nerviosismo y advertencias se reinicia el fútbol en Paraguay

ASUNCIÓN, PARAGUAY.-Con balones desinfectados en cada partido y los protocolos de cumplimiento estricto contra la covid-19, el fútbol de primera división se reanuda el viernes en Paraguay, sin público, el primer torneo de liga de Sudamérica tras desatarse la pandemia.



La vuelta del fútbol guaraní se da en un clima de nerviosismo y advertencias de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).



Aunque en Brasil se está jugando el torneo del estado de Rio de Janeiro, la de Paraguay será la primera liga nacional de Sudamérica en retornar tras el receso de cuatro meses por la pandemia.



El reglamento a aplicar en Paraguay no se diferencia de lo establecido por la Conmebol para la reanudación en septiembre de la Copa Libertadores y en octubre de la Sudamericana.



Los jugadores tienen prohibido escupir, sonarse la nariz, besar la pelota, abrazarse, intercambiar camisetas, banderines, entre otras reglas.

LEA: La Juventus vuelve a tropezar en el camino hacia el título



"Tenemos que ser un ejemplo para los demás", dijo el veterano delantero del Olimpia asunceño Roque Santa Cruz, de 39 años, quien exhortó a los futbolistas a tomar en serio el reglamento establecido para que el certamen no se detenga.



"Este parón me quitó mucho ritmo. Ha tenido consecuencias grandes para nosotros que estábamos entrenando a alto nivel", comentó el exdelantero del Bayern Munich y Manchester City, entre otros.



Santa Cruz se refirió a los riesgos que corren los futbolistas en su ansiedad por el retorno a las canchas, no solo de lesiones sino de violaciones del protocolo sanitario.



En ese sentido, uno de ellos, Juan Gabriel Abente, fue separado por la Asociación Paraguaya del plantel del 12 de Octubre por el resto de la temporada tras ser detenido el domingo por la policía luego de protagonizar un accidente de tránsito violando además la cuarentena establecida por la liga.



"Hay situaciones indefendibles", dijo con relación a Abente el DT del 12 de octubre, el argentino Mario Jara, que señaló que apoya a su pupilo "pero cometió un error y tiene que pagar".



La comisión médica de la APF también aplicó una drástica medida tras observar aglomeración de dirigentes en un palco del estadio de Sportivo Luqueño, en Luque, en las afueras de Asunción, durante un amistoso.



"Para lo que queda del Torneo Apertura 2020, la Comisión Médica de la APF junto a la Dirección de Competiciones, han determinado inhabilitar todos los palcos de los estadios, salvo una expresa autorización", señaló un comunicado.



La asociación estudia además una sanción al club General Díaz por haber autorizado un amistoso con la participación de árbitros no autorizados por la APF.

ADEMÁS: Porto asegura título de liga, con victoria sobre Sporting

- Honda preocupación -

"Cuidemos el retorno seguro del fútbol paraguayo. La APF insta al cumplimiento estricto del protocolo sanitario", exhortó la entidad matriz del fútbol de este país.



Jugadores de otros clubes también fueron imputados por la Fiscalía durante la obligada cuarentena sanitaria por protagonizar juegos de futbol-voley.



"En la APF hay una honda preocupación", dijo al respecto Michael Sánchez, jefe de Competiciones de la organización.



El Torneo Apertura, suspendido hace cuatro meses, se reanudará este viernes con la novena fecha en su formato original de dos ruedas, sin público pero con el VAR.



El primer duelo será entre el General Díaz y San Lorenzo, ambos peleando por evitar el descenso.



El encuentro estelar es el choque entre el puntero del torneo, Libertad, y el popular Cerro Porteño, programado para el domingo.



A su turno, el Olimpia, segundo en las posiciones, sin el lesionado Santa Cruz, visitará a Sportivo Luqueño este viernes en Luque.

TAMBIÉN: Sergio Ramos causa furor en redes al mostrar su físico, ¡mira la foto!