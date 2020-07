Chicharito se estrena como goleador en la MLS pero Galaxy cae ante Portland  

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Los Angeles Galaxy debutó con una derrota 2-1 ante Portland Timbers este lunes en el torneo de reanudación de la liga de fútbol norteamericana (MLS) en un partido en el que su estrella, Javier 'Chicharito' Hernández, anotó su primer gol desde su llegada a la competición.



Este juego cerró la primera jornada del Grupo F del torneo 'MLS is Back', que se celebra desde el 8 de julio en el complejo deportivo de Disney World (Orlando) a puerta cerrada.



Timbers lidera la llave con 3 puntos seguido del Houston Dynamo y Los Angeles FC, que este lunes empataron 3-3, y el Galaxy en el último lugar sin puntos.



El equipo de Portland selló el triunfo con dianas del delantero estadounidense Jeremy Ebobisse en el minuto 59 y del argentino Sebastián Blanco en el 66, mientras que 'Chicharito' puso el 2-1 definitivo en el 88.

Los pupilos del argentino Guillermo Barros Schelotto estuvieron espesos en ataque durante todo el juego y tuvieron la suerte en contra en momentos decisivos, como el penalti con el que "Chicharito" pudo abrir el marcador en el minuto 11.



La pena máxima, cobrada por manos del defensa Dario Zuparic, era una oportunidad inmejorable para que 'Chicharito' se estrenara como goleador en su sexto partido con el Galaxy, tres de ellos oficiales y tres de pretemporada.



Pero el arquero Steve Clark adivinó la intención del ex delantero del Manchester United y Real Madrid y detuvo su disparo.



"Los delanteros sabemos que esto a veces pasa. Puedes tener 10 ocasiones y fallar 9 y otro día solo tener una oportunidad y anotar", explicó Hernández a la prensa. "Es verdad que no es el mejor es el mejor sabor anotar el primer gol en una derrota como esta y fallando el penal".

Al inicio de la segunda parte 'Chicharito' gozó de otra clarísima ocasión pero su remate dentro del área se fue alto y en el minuto 52 el mexicano estrelló un cabezazo en el larguero.



'Chicharito consiguió por fin festejar a dos minutos del tiempo reglamentario al avanzarse a su defensor dentro del área y rematar a la red un servicio desde la banda derecha del alemán Gordon Wild.



"Marqué un gol, no sirvió de nada pero como delantero es algo positivo, da confianza", reconoció.



Máximo goleador histórico de la selección mexicana, 'Chicharito' aterrizó a inicios de año en Los Ángeles con la difícil tarea de hacer olvidar al sueco Zlatan Ibrahimovic, recién fichado por el AC Milan.



Al término del partido, Barros Schelotto defendió la actuación de su equipo pero lamentó las "malas decisiones en la defensa".



"El resultado es negativo pero creo que es injusto. Tuvimos muchas ocasiones", dijo el ex técnico de Boca Juniors. "Ellos no tuvieron más oportunidades. Creo que al menos merecimos empatar".

- Los Angeles FC empata sin Vela -

Por su parte, Los Angeles FC (LAFC) levantó dos goles en contra para empatar 3-3 ante Houston Dynamo en su estreno en el torneo, donde no puede contar con su gran estrella y Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada temporada de la MLS, el delantero mexicano Carlos Vela.



Por el Dynamo anotó el estadounidense Memo Rodríguez, con un doblete en los minutos 9 y 30, y el hondureño Alberth Elis (45+5); mientras que por los angelinos marcaron el veterano delantero inglés Bradley Wright-Phillips (19) y los jóvenes uruguayos Diego Rossi (63) y Brian Rodríguez (69).

En el partido matinal, el DC United logró una sorprendente remontada para empatar 2-2 en el descuento ante el Toronto FC.



El equipo canadiense se adelantó con dos dianas del delantero estadounidense Ayo Akinola en los minutos 12 y 44 pero equipo de Washington se rehízo y mediante el argentino Federico Higuaín logró recortar distancias en el minuto 84 e igualar en el marcador en el 90+1 con un cabezazo del defensa francés Frédéric Brillant.



Con este resultado terminó la jornada 1 del Grupo C, en el que DC United y Toronto FC suman un punto y se sitúan por debajo del líder New England Revolution, que derrotó por 1-0 al Montreal Impact de Thierry Henry.