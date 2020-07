Suben a 9 los futbolistas contagiados del Nashville de la MLS

La MLS ha implementado grandes medidas de prevención alrededor de los equipos en Disney World (Orlando), pero no ha podido evitar el surgimiento de los brotes en el Nasvhille. Foto: AFP

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Cuatro jugadores del Nashville SC de la liga de fútbol norteamericana (MLS) dieron positivo por coronavirus en las últimas horas, con lo que suman nueve los miembros de este equipo contagiados, informaron medios estadounidenses.



Ante esta situación, la MLS analizará en la noche del miércoles si el Nashville es el segundo equipo, tras el FC Dallas, al que retira del torneo con el que ha reanudado las actividades en el complejo deportivo de Disney World (Orlando).

VEA: Comienzan las apelaciones de exjerarcas de la FIFA



"Estamos trabajando estrechamente con sus doctores. Vamos reunirnos con ellos después del partido y si hay una situación con el Nashville donde no pueden seguir en el torneo tomaremos esta decisión esta noche y seguiremos adelante", dijo el comisionado Don Garber, que no confirmó los nuevos positivos del Nashville.



Garber fue entrevistado en el descanso del partido entre el Inter Miami y el Orlando City, con el que se puso en marcha el torneo 'MLS is Back' tras casi cuatro meses en los que la liga estuvo parada por el coronavirus.

ADEMÁS: Hondureño Choco Lozano acerca al Cádiz a la primera división de España



La MLS ha implementado grandes medidas de prevención alrededor de los equipos en Disney World (Orlando), pero no ha podido evitar el surgimiento de los brotes en el Nasvhille y el FC Dallas, que tiene 10 jugadores contagiados.



Un día después de la retirada del FC Dallas, la MLS dijo el martes que cinco futbolistas del Nashville dieron positivo y otros cuatro se sometieron a pruebas adicionales, aplazando también el primer partido de esa franquicia en el torneo.



Este miércoles, el medio digital The Athletic avanzó que los cuatro jugadores que hicieron pruebas adicionales también están contagiados.

LE PUEDE INTERESAR: Alberth Elis sueña con llegar a la Premier League