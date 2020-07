El Inter también se hunde, Atalanta se acerca al podio

ROMA, ITALIA.-La Juventus (1º) y el Atalanta (4º) son los grandes beneficiados de la 30ª jornada de la Serie A: tras las derrotas de Lazio (2º) e Inter (3º), los turineses se acercan al título y los bergamascos al podio.



El Inter de Antonio Conte tenía este domingo la posibilidad de acercarse al subcampeonato después de la derrota por 3-0 de la Lazio el sábado frente al AC Milan (6º) y de mantener unas mínimas esperanzas de luchar por el título que ahora, a 11 puntos de la Juventus con ocho partidos por jugar, parecen haber desaparecido.

Pero todo le salió mal al equipo 'nerazzurri' este domingo, que perdió en casa 2-1 frente al Bolonia (9º) y mantiene así la desventaja de cuatro puntos con respecto a la Lazio.



Todo parecía ir de cara para el equipo de Conte, que se adelantó en el marcador con un tanto del belga Romelu Lukaku, con un remate afortunado tras tocar un balón en el palo del arco rival (22) y se quedó en superioridad al inicio de la segunda parte tras la expulsión de Roberto Soriano, por una supuesta agresión a un adversario (57).



- Lautaro falla un penal -



Pero a partir de ese momento, el equipo 'nerazzurri' se vino abajo: el argentino Lautaro Martínez falló un penal en el 62, encajó el empate con un gol del gambiano Musa Juwara (74) y también se quedó con 10 por la expulsión, por doble amarilla, de Alessandro Bastoni (77).



El otro gambiano del equipo boloñés, Musa Barrow, apuntilló al Inter con un remate cruzado desde el interior del área de castigo tras recibir un gran pase del argentino Nicolás Domínguez (80).

"Hay poco que decir porque lo que ha pasado esta claro. Todos debemos asumir nuestras responsabilidades, yo el primero, pero también los jugadores. Hemos regalado el partido y eso nos pasa con frecuencia", dijo Conte furioso tras el partido.



El Inter, no solo se aleja del subcampeonato, sino que ahora tiene amenazado el podio, después de que un solitario gol del colombiano Luis Muriel, de penal en la primera parte (27), diera la victoria (1-0) al Atalanta (4º) frente al Cagliari (11º).



A ocho jornadas para el final, el equipo de Bérgamo suma 63 puntos y se coloca a uno del Inter, aunque, más importante, en la lucha por las plazas de 'Champions' distancia en 15 puntos a Roma (5º) y Nápoles (6º), que se enfrentaron en el cierre de la jornada, con victoria napolitana por 2-1, gracias a un golazo a ocho para el final del capitán Lorenzo Insigne.



A cinco puntos de la Lazio, el Atalanta podría soñar incluso con el subcampeonato, en la mejor temporada en la historia del club de Bérgamo.

Doblete de Pulgar



El entrenador del Atalanta Gian Piero Gasperini, cuyo equipo afrontará en agosto los cuartos de final de la Liga de Campeones en el nuevo formato 'Final 8' previsto en Lisboa, realizó muchos cambios en el once inicial y eso hizo que el equipo fuera menos brillante de lo habitual y sufriera más de lo esperado ante el Cagliari.



Tras esta 30ª jornada de la Serie A, la Juventus aventaja en siete puntos a la Lazio y en once al Inter. Con ocho partidos por jugar (24 puntos), la Juventus debería sufrir una hecatombe para no revalidar el título.



En otros resultados de este domingo, el Brescia (19º) ganó por 2-0 al Hellas Verona (8º) para mantener esperanzas de salvar la categoría, todo lo contrario que la SPAL, colista tras perder 3-0 frente a la Sampdoria (14º).



También dio un paso casi definitivo hacia la permanencia la Fiorentina (13º) tras vencer 2-1 en su visita al Parma (12º), con doblete del chileno Erick Pulgar.



Por último, Udinese (15º) y Génova (17º) empataron 2-2 y deberán seguir sufriendo para evitar el descenso.