Barcelona empata con Atlético de Madrid y se aleja un paso del título

MADRID, ESPAÑA.- Con un empate, el tercero en los últimos cuatro partidos, esta vez 2-2 ante el Atlético de Madrid (3º), el Barcelona (2º) se complica sus aspiraciones al título, tras un partido en el que la estrella argentina Lionel Messi anotó el gol 700 de su carrera.



El equipo catalán, que podría ver como el Real Madrid (1º) se escapa a cuatro puntos si los blancos ganan el jueves al Getafe (5º), se adelantó en dos ocasiones, con un autogol de Diego Costa (12) y un penal transformado por Messi (50), pero el Atlético logró la igualada con un doblete de Saúl Ñíguez, ambos desde los once metros (19 y 62).

Messi anotó a lo Panenka, suave y por el centro de la portería, el gol 700 de su carrera: 630 con el Barcelona y 70 con la selección argentina.



Pero no fue suficiente para dar un triunfo a un Barça que necesitaba la victoria para seguir peleando la Liga al Real Madrid, teniendo en cuenta, además, que el fin de semana, el equipo azulgrana visitará al Villarreal (6º), uno de los equipos más en forma tras la reanudación del campeonato.



"Cada vez lo tenemos más complicado. Dejarnos estos puntos supone que nos alejamos de la posibilidad del título", admitió el técnico azulgrana Quique Setién.

Una opinión compartida por Sergio Busquets: "La verdad que para la pelea por el título dejarse dos puntos es complicado". Uno de los capitanes azulgrana, no obstante, no lanzó la toalla al asegurar que "hasta que matemáticamente sea imposible, vamos a luchar hasta el final".



Siguiendo la tónica del campeonato español tras la reanudación después del parón por el coronavirus, el árbitro y el VAR fueron protagonistas en este partido que puede ser clave para el desenlace de LaLiga.

Protagonismo del VAR

El partido comenzó con mucho ritmo y en los 10 primeros minutos ambos equipos gozaron de ocasiones para marcar: Yannick Carrasco para los atléticos (6) e Ivan Rakitic para los azulgranas (9).



El primer gol llegó en el minuto 11, en un córner a favor del Barcelona que Diego Costa, en el primer palo, mandó a la red de su portería (11).



Apenas ocho minutos después, el Atlético empató con el primero de los penales señalado por el árbitro Alejandro José Hernández Hernández, por un derribo del chileno Arturo Vidal sobre Carrasco.

Marc André Ter Stegen atajó el disparo de Diego Costa, pero el colegiado, a instancias del VAR, obligó a repetirlo porque el arquero alemán se movió antes de tiempo. Al segundo intento, Saúl no falló (19).



Tras ese movido inicio de partido, ambos equipos parecieron firmar una tregua hasta el descanso, que sólo se vio alterada por un par de disparos de Messi (22 y 42).



Nada más volver de los vestuarios, el brasileño Felipe derribó a Semedo y Messi marcó desde los once metros para poner el 2-1 en el marcador (50).



Otro derribo de Semedo a Carrasco dentro del área significó el penal que Saúl transformó en el 2-2, aunque Ter Stegen estuvo cerca de detener el disparo del centrocampista de La Roja.



Pese a que el Barcelona necesitaba los tres puntos para no dejar escapar al Real Madrid, que cierra la jornada el jueves ante el Getafe (5º), en la última media hora el equipo azulgrana pareció muy cansado y apenas contó con oportunidades de gol ante un Atlético que se conformó con el punto.



El técnico rojiblanco, Diego Simeone, se mostró satisfecho de lo ocurrido: "El equipo jugó el partido que se entrenó y que se habló".



"En todo momento el equipo estuvo cerrado y tuvo una transición rápida. El equipo trató de defenderse ordenadamente y en cada contragolpe había peligro", argumentó.

Triunfos de Sevilla y Mallorca

Antes, con un claro triunfo por 3-0 en Leganés (19º), el Sevilla se reencontró con la victoria y suma tres puntos que le consolidan en la cuarta plaza de la clasificación, sinónimo de jugar la próxima Liga de Campeones.



Con 57 puntos, el Sevilla queda a dos del tercer peldaño del podio que ocupa el Atlético, pero más importante, aventaja en cinco al Getafe (5º).



En el otro partido del martes, el Mallorca (18) goleó 5-1 al Celta (17), uno de ellos anotado por el colombiano 'Cucho' Hernández, y suma tres puntos que le permiten soñar con la permanencia.



Pese a seguir en puestos de descenso, el equipo isleño se coloca a cinco puntos de la salvación, que marca precisamente el Celta.