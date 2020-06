Reunión crucial de la UEFA para decidir cómo acabar la Liga de Campeones

PARÍS, FRANCIA.- Con los diferentes campeonatos europeos reanudándose tras el largo parón por el coronavirus, la UEFA debe anunciar el miércoles su propuesta para acabar la Liga de Campeones, así como posibles modificaciones en la Eurocopa, aplazada a 2021.



La Liga de Campeones, la joya de la corona de la UEFA, fue suspendida a mediados de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus sin que se hubiesen completado los octavos de final.



Inicialmente, la instancia europea había previsto reanudar la 'Champions' en junio, pero quedó claro enseguida que esta previsión era muy optimista, ya que Europa se convirtió en el centro de la pandemia del covid-19.

La UEFA trabaja desde entonces para retomar la competición en agosto, una vez hayan concluido las ligas nacionales que poco a poco se reanudan en las últimas semanas, una vez que la pandemia, que ha provocado miles de muertos en el continente, parece haber dado una tregua.



En esta situación, el comité ejecutivo de la UEFA, que se reúne el miércoles y el jueves por videoconferencia, podría aprobar la idea de una 'Final Eight' (con eliminatorias a partido único) en Lisboa, tal como han explicado varios medios europeos en los últimos días.



Esto significaría que deberían disputarse los cuatro partidos de vuelta de los octavos de final que quedaron pendientes en marzo, antes de celebrar en la capital portuguesa una final a ocho para decidir el nuevo campeón de Europa.



Según la prensa, la final podría disputarse el 23 de agosto.

En el contexto actual, agrupar a varios equipos en un único lugar y reducir los desplazamientos parece la decisión más sabia, aunque queda por resolver si a esos partidos podrían asistir aficionados de esos clubes y cuántos.



Actualmente, el fútbol se juega en la mayoría de países a puerta cerrada, pero la reunión de la UEFA coincide con la decisión de muchos miembros de la Unión Europea, entre ellos Portugal, de volver a abrir sus fronteras a los visitantes extranjeros.



La final estaba inicialmente prevista en Estambul el 30 de mayo, pero no fue hasta la semana pasada cuando el ministro turco de Deportes, Mehmet Kasapoglu, expresó de una manera clara su deseo de celebrar ese partido.



"No tengo dudas de que se disputará en Turquía. Confiamos en que recibiremos buenas noticias el 17 de junio", señaló.



Sin embargo, el mes pasado el New York Times informó que a Estambul se le podría dar la organización de una futura final, cuando sea seguro para los hinchas viajar en gran número.



- ¿Menos sedes para la Eurocopa? -

La final de la Europa League, la segunda competición de clubes organizada por la UEFA, estaba programada en la ciudad polaca de Gdansk, pero este torneo debería seguir los pasos de su hermana mayor, con un desenlace también con el formato de 'Final Eight'.



El diario alemán Bild informó la semana pasada que Colonia podría ser la ciudad elegida para el desenlace de este torneo.



Y la misma propuesta debería servir para la Liga de Campeones femenina, con una fase final en Viena.



Los anuncios de la UEFA tendrán un decisivo impacto en las fechas de inicio en la próxima temporada, aunque todos los planes podrían irse al traste en caso de una temida segunda ola de infecciones de coronavirus.



En condiciones normales, Europa debería estar viviendo ahora la gran fiesta del fútbol continental, con una Eurocopa organizada en 12 países diferentes, pero su aplazamiento al año próximo fue una de las grandes decisiones tomadas por la UEFA durante la crisis.



La disputa del torneo continental en 12 ciudades tan separadas como Bakú y San Petersburgo de Bilbao y Dublín parecía ya una idea cuestionable antes incluso de la pandemia.



Ahora la UEFA podría decidir algunas modificaciones en el formato del torneo, después de que el patrón del fútbol europeo, Aleksander Ceferin, admitiese recientemente que el número de sedes podría reducirse.

En una entrevista al canal beIN Sports, el dirigente esloveno reconoció "algunos problemas" en tres ciudades que no precisó. "Lo podemos hacer (el torneo) en diez, nuevo u ocho" sedes, dijo.



El dejar fuera a algunas sedes de la Eurocopa, al igual que privar a Estambul de 'su' final de 'Champions' se anuncia una complicada operación diplomática para una UEFA que debe afrontar también varios desafíos logísticos para poder completar sus torneos.