El Sevilla deja escapar dos puntos ante el Levante, pero asegura el podio

MADRID, ESPAÑA.-El Sevilla (3º) dejó escapar dos puntos sobre la campana este lunes al empatar 1-1 con el Levante (12º), pero se asegura acabar la 29ª jornada del campeonato español en el podio.



El holandés Luke de Jong abrió el marcador para el Sevilla (46), pero el brasileño Diego Carlos (87) marcó en propia puerta la igualada del Levante, que en los últimos diez minutos hizo sufrir a un Sevilla.



El equipo andaluz, que el viernes recibirá al líder Barcelona, tuvo el control del balón desde el inicio, pero le costaba superar a un Levante bien plantado en el terreno de juego, que cerraba los espacios.



Los levantinistas buscaron al principio presionar arriba, pero a medida que avanzaba el tiempo, fueron dando pasos hacia atrás facilitando el dominio sevillista.



Al cuarto de hora, Munir ya avisó con un saque de falta que se estrelló en el larguero (15), pero los andaluces tendrían que esperar a la segunda parte para adelantarse.

Nada más salir al campo, Diego Carlos metió un pase largo a Munir en la derecha, que cambió el balón al otro lado donde apareció De Jong para hacer el 1-0 (46).



Pese al gol, el Levante no renunció a buscar el empate, mientras el Sevilla se limitó a gestionar el balón y buscar en contraataques los huecos abiertos por un rival obligado a golpear.



Cuando parecía que el partido acabaría con victoria levantinista, Jorge Miramón metió un centro que despejó el portero Tomas Vaclik con la mala suerte que rebotó en Diego Carlos entrando en su propia portería (87).



El gol animó al Levante que acosó durante los últimos minutos la portería sevillista, pero el marcador ya no se movería.



"La sensación no es buena porque queríamos conseguir los tres puntos. Hemos estado cerca, pero en los últimos 15 minutos han sido superiores y le hemos cedido mucho terreno", admitió el técnico sevillista Julen Lopetegui.



El punto, no obstante, sirve al equipo de Lopetegui para asegurar acabar la fecha en el podio, ya que aventaja en cuatro puntos a la Real Sociedad, y seguir en buena posición para acabar entre los cuatro primeros, con lo que podría participar en la Liga de Campeones de la próxima temporada.

- Soldado empata para el Granada -

El otro partido de este lunes fue aún más loco. En Sevilla, el Granada se adelantó en el marcador por medio de Carlos Fernández a la media hora de juego (29), rematando en el interior del área un centro de Antonio Puertas.



El Betis, que ya había perdido el derbi sevillano en la reanudación de LaLiga el pasado jueves, remontó en los últimos minutos con goles de Sergio Canales, de penal (85) y Christian Tello, con un disparo desde fuera del área (88).



Cuando parecía que los tres puntos se quedarían en el Benito Villamarín, Roberto Soldado empató para el equipo nazarí, con un remate en el segundo palo tras un saque de esquina (90+1).

Con este resultado, el Granada ve alejarse un poco sus posibilidades de luchar por una plaza en la Europa League, mientras que el Betis se queda en tierra de nadie, con la permanencia prácticamente asegurada.



El líder de LaLiga, Barcelona recibirá el martes al penúltimo Leganés, mientras que el Real Madrid, segundo clasificado a dos puntos de los azulgranas, cerrará la jornada el jueves contra el Valencia.