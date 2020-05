“con estos jugadores voy a la guerra”

tegucigalpa

El dolor de haber caído por primera vez ante Motagua se evidenciaba en sus palabras. Ganador de cepa, Pedro Troglio no esconde su malestar por haber perdido el clásico capitalino.

“Estoy tranquilo, de la misma manera de siempre”, trataba de poner serenidad de entrada, aunque poco a poco esbozó su calentura: “Cuando un equipo pierde, todo está mal; leí todo lo que ponen y me causa gracia porque sinceramente si ustedes creen que Motagua fue tan superior a nosotros, entonces vieron otro partido”.

Un poco contrariado y crítico con algunas valoraciones periodísticas. Así se mostró el técnico de Olimpia en el posclásico y en el preámbulo del duelo del domingo ante Real Sociedad.

“Cuando ganamos los tres clásicos (contra Motagua), nunca me subí a ningún lugar y dije que las diferencias son mínimas. Para ustedes el resultado final es decir que Motagua fue preciso y efectivo, y es verdad, fue efectivo; dos veces pateó al marco y nosotros pateamos seis o siete, pero no hicimos los goles y ganó el que los hizo”, apuntó antes del entrenamiento en Amarateca.

El argentino dijo salir tranquilo con el trámite del clásico porque, “sacando los primeros 15 minutos en los que no fuimos lo que queremos, hasta con 10 hombres tuvimos la pelota y fuimos para adelante” en el partido.

¿Por qué no jugó Elmer Güity?

El cuestionamiento de la inclusión de Axel Gómez, de flojo juego, en detrimento de Elmer Güity provocó cierta fricción con el técnico.

“Le di la oportunidad a Güity en cinco partidos. No es que le doy confianza a los jugadores y les doy 10 partidos, los jugadores me tienen que dar confianza a mí. Yo no doy cinco partidos de confianza a un futbolista”, dejó claro sobre la ausencia de Elmer en la banda izquierda.

El estratega del campeón cree que los dardos a su equipo pasan exclusivamente por los resultados y no tanto por las formas.

“Perdimos un clásico, pero ¿yo pensé que iba a venir a Honduras a ganar todos los clásicos? Nunca lo pensé. Me va a tocar perder y ganar clásicos, perder y ganar campeonatos. Tengo que estar tranquilo, sí estaría preocupado si no hubiera salido campeón el año pasado y no hubiera ganado ningún clásico”.

Para él los yerros cometidos no son exclusivos de este Clausura. “Hoy estamos pagando las equivocaciones que hemos cometido, pero otras veces las hemos cometido y no lo hemos pagado. ¿Sabés las charlas de bronca que tuve el año pasado porque el equipo era un desastre? Hubo un montón de partidos en los que el equipo jugaba muy mal, pero lo que pasa es que ganábamos”.

Pero más allá de estar en desacuerdo con ciertas críticas a su equipo, el Rulo acepta que su León no tiene la fineza del torneo pasado.

Reconoce falencias en el juego

“No estamos bien en lo futbolístico. Lo primero que se pierde cuando un equipo no está bien es la parte técnica, los pases y la precisión, es lo que está faltando. Hay desajustes por corregir y vienen porque estamos perdiendo muchas pelotas en lugares que con tres o cuatro pases están en tu marco. El equipo todavía no está fino con la pelota”, reconoció.

Tras un cuarto de hora ante los medios, el adiestrador se dirigió al campo para comandar el entrenamiento.

“Somos Olimpia y sabemos que tenemos que aguantarla. Yo sé cómo es el fútbol, vos pasás de ser un fenómeno a ser un desastre en dos partidos, pero los que tenemos que estar calmados somos nosotros”, dijo antes de partir para reunirse con sus muchachos.

Una prolongada reunión, en la que se vio a un Troglio muy expresivo ante el grupo, antecedió la práctica vespertina de los Merengues en El Indio.

“Yo estoy tranquilísimo, además, ¿qué le voy a decir a estos jugadores que me hicieron feliz hace dos meses?, ¿estás loco?, con estos jugadores hasta la guerra voy. Hace dos meses salí campeón, entonces yo no voy a condenar a nadie. Salimos campeonísimos, récord nacional de puntos y ganamos todos los clásicos”, sentenció Troglio, que apunta a recobrar el buen ánimo en Tocoa...