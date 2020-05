El peruano Farfán, primer positivo por coronavirus en liga rusa

MOSCÚ, RUSIA.- El atacante peruano del Lokomotiv Moscú Jefferson Farfán dio positivo por coronavirus, anunció este sábado su club, y se convirtió así en el primer caso registrado en el seno de la primera división del fútbol ruso, que tiene previsto reanudar su campeonato a finales de junio.



"Se diagnosticó coronavirus en nuestro jugador Jefferson Farfán. ¡Nuestros deseos de buena salud, Jeff! ¡Recupérate pronto!", indicó el Lokomotiv en un mensaje en Twitter.



"Está en Moscú y no ha sido hospitalizado, esta decisión se tomará en función de las recomendaciones de las autoridades y de los médicos", precisó Anatoli Mecheriakov, el presidente del Consejo de Administración del club, a la agencia de prensa Ria Novosti.



Farfán, de 35 años y que juega en el equipo moscovita desde 2017, no participó en ningún partido esta temporada por una grave lesión de rodilla, sufrida el año pasado en la Copa América, que disputó con la selección de Perú.



El futbolista reaccionó por su cuenta de Instagram, indicando que estaba aislado en casa pero "super bien y tranquilo".



"Gracias a Dios me encuentro super bien, fuerte y tranquilo. Estoy en mi casa aislado por precaución, haciendo cuarentena pero feliz viendo fútbol y sabiendo que estoy muy bien", escribió Farfán vía Instagram.



Denotando buen ánimo agregó: "Seguimos fuertes, enfocado en mis objetivos, mis metas, en mi vuelta a las canchas. Nos vemos pronto".



La Federación Rusa de Fútbol había anunciado el viernes que el campeonato se reanudará el 21 de junio a puerta cerrada.



Rusia, segundo país con más infecciones por coronavirus en el mundo con más de 270,000 casos confirmados, decidió suavizar progresivamente las medidas de confinamiento que había decidido en marzo.



Las autoridades rusas estiman que la situación epidemiológica va mejorando y que el importante aumento del número de casos detectados es el resultado de su política de efectuar pruebas masivas y no por una propagación acelerada del Covid-19 en su territorio.