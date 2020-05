La NBA afronta con cautela el reinicio de los entrenamientos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- A partir del viernes, los equipos de la NBA tienen autorización para reabrir las instalaciones y que sus jugadores se ejerciten de forma individual, aunque parece que pocas franquicias darán ese paso en el primer día.



Alrededor de la mitad de los equipos se encuentran en estados donde los protocolos de prevención frente a la pandemia de Covid-19 impiden estas actividades deportivas.



Del resto, apenas tres franquicias -Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers y Denver Nuggets- han manifestado su intención de recibir a sus jugadores el primer día que está permitido, según reportan medios estadounidenses.

VEA: Lyon presenta dos acciones judiciales tras cancelar liga francesa



"Nuestro plan es abrir nuestras instalaciones el viernes y tener a los chicos trabajando individualmente", dijo el entrenador de los Cavaliers, J.B. Bickerstaff, en una conferencia con medios el miércoles.



La vuelta a los entrenamientos, que se desarrollarán entre grandes medidas de seguridad, es un pequeño primer paso en el objetivo de poder reanudar la temporada de la NBA, suspendida indefinidamente el 12 de marzo cuando faltaban 259 juegos por disputar además de los playoffs.



Aunque sigue estudiando un gran numero de opciones y escenarios para retomar los juegos, la NBA tampoco descarta que finalmente tenga que cancelar la temporada.



La reapertura de las instalaciones de los equipos no implica que la liga vaya a dar más pasos pronto, sino que quiere garantizar un entorno seguro para que los jugadores se puedan mantener en forma.

ADEMÁS: Jugadores de la Juventus se ejercitan a la espera de Cristiano Ronaldo

Entrenadores jefe, no presentes

La participación en las prácticas es voluntaria para los jugadores. En el caso del cuerpo técnico, los entrenadores jefe no podrán estar presentes y serán sus asistentes quienes conduzcan las sesiones.



"No tenemos permitido estar en ningún lugar desde el que podamos ver (las prácticas) ni gritar desde el fondo, nada", describió Bickerstaff.



"Nadie está presionado para hacer nada. Si hay personas que se sienten incómodas participando, no es obligatorio, tenemos personas en nuestro staff que están dispuestas", señaló.



En días pasados, la cadena ESPN reportó que a algunos mánagers les preocupaba que las prácticas pudieran exponer a un contagio a los entrenadores jefe, ya que algunos de ellos, como Gregg Popovich (San Antonio Spurs) o Mike D'Antoni (Houston Rockets), tienen alrededor de 70 años.



A diferencia de los Cavaliers, otros equipos han preferido retrasar su vuelta a los entrenamientos hasta la próxima semana o incluso más allá, como Atlanta Hawks, Houston Rockets, Miami Heat o Utah Jazz.

LE PUEDE INTERESAR: Carlos Umaña: "El apertura se debe jugar sin público"



"Vamos a avanzar sistemáticamente. El mayor objetivo es tener la confianza de los jugadores y el personal de que pueden entrar en nuestras instalaciones con seguridad", dijo el vicepresidente deportivo de los Jazz, Dennis Lindsey.



Para el dueño de los Dallas Mavericks, en cambio, ante el avance de la pandemia y la falta de tests suficientes en el país es preferible no reabrir las instalaciones y que sus jugadores sigan entrenándose en las condiciones que mejor consideren.



"Simplemente no creo que el riesgo valga la pena", dijo Mark Cuban.



Otras franquicias, como los dos equipos de Los Ángeles (Lakers y Clippers), no tienen otra opción por ahora que seguir cerradas ante las directrices de los gobiernos para que la población se mantenga en sus viviendas.



"No vamos a volver el día 8", confirmó el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, en una charla con la prensa el miércoles. "Seguiremos viendo cómo avanzan las cosas la próxima semana".

Mascarillas y guantes

La NBA ha diseñado un protocolo estricto para proteger de contagios a los jugadores y los técnicos que participen en las prácticas. Únicamente cuatro jugadores podrán estar al mismo tiempo en la cancha, lanzando a diferentes canastas con un solo balón cada uno que les será devuelto por los técnicos.



En las pistas se tendrá que guardar siempre una distancia mínima de 3,5 metros entre las personas. A los jugadores se les medirá la temperatura a su llegada y tendrán que usar mascarilla salvo cuando estén haciendo ejercicio físico.



Los técnicos que participen, que no podrán ser más de seis, deberán usar mascarilla y guantes.

VEA TAMBIÉN: Dybala ha superado el coronavirus



Según ESPN, el mismo viernes el comisionado de la NBA, Adam Silver, ha programado una llamada colectiva con los jugadores de la liga para informarles y responder a sus dudas.



El resto de las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos siguen suspendidas aunque una de ellas, la MLS (fútbol), comenzó a permitir también los entrenamientos individuales desde el miércoles.