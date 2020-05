División en la Premier por plan de canchas neutrales

PARÍS, FRANCIA.-La Liga Premier podría afrontar años de disputas legales si la actual temporada no se completa por la pandemia del coronavirus, advirtió el domingo el director ejecutivo del Crystal Palace.



Steve Parish defendió públicamente el denominado “Project Restart” (Proyecto de Reanudación) de la máxima división inglesa, luego que Brighton y West Ham — clubes amenazados por el descenso — plantearon su inquietud de que los equipos no tengan otra opción que disputar sus partidos pendientes en cancha neutral.



La Premier adelanta consultas con el gobierno para determinar la manera más seguro para que sus futbolistas puedan retomar los entrenamientos colectivos y disputar partidos tan pronto como en junio.

“Necesitamos hacer el intento y jugar si se puede hacerlo con seguridad", tuiteó Parish. “Yo creo que se podemos y debemos continuar sin importar la imperfección de las otras opciones: canchas neutrales, estadios vacíos, etcétera. Si no podemos que funcione entonces temo por la próxima temporada. El fútbol no podría recuperarse plenamente".



Pero las temporadas en Francia y Holanda fueron suspendidas definitivamente por parte de su gobiernos debido al temor de que las competiciones deportivas puedan causar más contagios de COVID-19.



Mientras que el Paris Saint-Germain fue consagrado campeón de Francia la semana pasada pese al final prematuro de la Ligue 1, el Ajax no fue laureado como ganador el título de la Eredivisie.

El Palace no tiene mucho en juego, al situarse a mitad de tabla. Pero Parish quiere que se complete la temporada por motivos deportivos y mantener a flote las finanzas de la liga. Liverpool lidera con una ventaja de 25 puntos y nueve partidos por disputar.



“Quiero completar la competición por cuestiones de integridad deportiva”, dijo Parish en una columna publicada el domingo en la página web del Palace. “Quiero coronar campeón al Liverpool y darle a los demás clubes la oportunidad más justa para conseguir la mejor posición posible en la liga. Lo que sin duda no quiero son difíciles discusiones sobre abreviar torneos, anulaciones o promedios de puntos".



“Las ramificaciones de cada opción es compleja y podría involucrar reclamos legales que tomarían meses y hasta años en resolverse. Pero, cierto, es una cuestión monetaria en cierta medida. Y todos debemos prestar atención al tema monetario".



Parish resaltó “las diversas industrias secundarias que el fútbol enriquece". La Premier teme pérdidas que excederían las 1.000 millones de libras por no finalizar la temporada y no cumplir sus compromisos con los dueños de los derechos audiovisuales.



“Nadie sale ganando si la Liga Premier recibe menos dinero", dijo Parish. “El fútbol es una de las industrias más eficientes para la recaudación fiscal en Gran Bretaña; pagamos salarios altos a los jugadores pero el 50 por ciento entra directamente a hacienda pública. En total, pagamos casi 3.300 millones de libras en impuestos cada año y la Liga Premier es la que básicamente sostiene la pirámide del fútbol”.



El confinamiento nacional deberá regir hasta el próximo jueves en Gran Bretaña, donde más de 28.000 personas han muerto estos últimos dos meses en hospitales, asilos y otros lugares tras dar positivo por el nuevo coronavirus.



La Premier no respondió a la oposición de jugar en estadios neutrales, limitándose a decir tras la teleconferencia con los clubes el viernes que todos querían completar la temporada si era seguro hacerlo.



“Terminar la temporada prematuramente sin duda alguna dejará a la Liga Premier más expuesta a procesos legales que serán costosos y que afectarán su reputación por parte de algunos clubes que quedarán inconformes con las decisiones que se tomen sobre el orden final de las posiciones de la liga”, dijo a AP el abogado Simon Leaf, director del área deportiva del bufete legal Mishcon de Reya.



Los jugadores tendrán que someterse frecuentes pruebas de COVID-19 para asegurarse que no han contraído la enfermedad.



“Podríamos encontrarnos con la situación de jugadores que tomen sus propias acciones legales al negarse salir a jugar al temer por su salud y los clubes en desacuerdo con las sedes asignadas amenazando con recursos legales”, dijo Leaf.



El reglamento de la Premier no incluye una guía sobre cómo resolver el orden de las posiciones si un equipo no puede completar sus 38 partidos.



La justificación dada por Parish para reactivar el torneo respondió a las críticas de uno de los principales comentaristas del canal que inyecta los ingresos más importantes a la Premier.



Gary Neville, el ex zaguero de la selección inglesa y del Manchester United que ahora trabaja para Sky Sports, dijo que la Premier está inmersa en una "pesadilla" y que “se está escondiendo, con miedo de comunicar” sus planes. Ningún ejecutivo de la Premier ha dado entrevistas desde que la competición fue suspendida hace dos meses.



“Quiero que vuelva el fútbol. También comprendo la complejidad", dijo Neville en respuesta a un tuit de Parish con un enlace a su columna. “¡Nadie quiere ser el responsable de esto! En caso de que lo impensable ocurra ... Les respetaría más si salieran a decir ‘aceptamos un incremento del riesgo de salud pero es uno que estamos dispuestos a asumirlo’. ¡No lo hacen porque están muertos de miedo!"



Algunos jugadores de la Premier regresaron a las instalaciones de los clubes la semana pasada para reanudar los entrenamientos individuales. Los jugadores en España e Italia podrán hacer algo similar desde el lunes.



Mientras que los campeones de Inglaterra, Italia y España no comenzarían tan pronto como en junio, la liga alemana confía reanudarse este mismo mes.



Pero los planes de la Bundesliga se complicaron tras los tres resultados positivos por coronavirus detectados la semana pasada en el Colonia, incluyendo dos jugadores.



Colonia informó el domingo que los jugadores volverán a entrenar tras dar negativo en dos pruebas seguidas de COVID-19.