Futbolista colombiano Villa acusado de violencia de género en Argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El futbolista colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa fue acusado de violencia de género por su novia, que publicó fotos de su cuerpo golpeado, tras lo cual el club argentino anunció que tomará "las medidas que corresponda"



El jugador internacional, de 23 años, dijo desconocer los motivos de la denuncia.



En su denuncia en las redes con fotos y el audio de un video en el que se escuchan voces supuestamente de la pareja, Daniela Cortés aseguró que no era la primera vez que sufría estos ataques y dijo ser víctima de amenazas a ella y su familia.

"Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó!", escribió la mujer en Instagram.



También colombiana, la joven dijo estar "con mucho dolor por estar en un país que no conozco (Argentina) y donde estoy sola y sin mi familia".



"Hago esto por miedo, porque este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez pero la realidad es otra. Un maltratador tanto físico como sicólogico, y mucha gente está de testigo!", agregó.

"Erradicar la violencia de género"

En un comunicado este martes, Boca Juniors dijo estar en contacto con abogados y representantes de Villa para "profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan".



Boca señaló además que estará "a disposición de la justicia" y reafirmó "su compromiso con los valores de igualdad y el respeto, considerando a los clubes como actor social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad para erradicar la violencia de género, en todas sus expresiones".



Cortés aseveró que "no ha sido la única" maltratada por Villa y reclamó que le pidió "a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija, es lo único que necesito en estos momentos, ya no aguanto más".

Villa fichó para Boca en julio de 2018 y tiene contrato hasta 2023. El delantero jugó 60 partidos con la camiseta auriazul en los que anotó 5 goles. Fue campeón de la Supercopa Argentina 2018 y de la Superliga 2019.



En 2018 debutó en la selección Colombia en un amistoso ante Venezuela.



Tras divulgarse la dura acusación, el jugador colombiano difundió un mensaje elíptico en Instagram.



"A raíz de lo que se está viendo en las redes, quiero decirles que tengo una madre, mis hermanas, una sobrinita, mi primita, tengo mujeres en mi familia. Aclararles que no estoy en mi casa", donde supuestamente ocurrieron los hechos denunciados, dijo hablando a la cámara.

"No sé con qué intenciones se está publicando esto", advirtió.



La denuncia salió a la luz cuando en Argentina está suspendido el fútbol dado que rige una cuarentena desde el 20 de marzo para frenar la pandemia de Covid-19.



El aislamiento obligatorio dio marco a un recrudecimiento de la violencia de género, con un aumento del 39% de pedidos de auxilio telefónico durante los primeros 20 días, cuando fueron asesinadas 18 mujeres por sus parejas o exparejas, según denuncias de ONG.