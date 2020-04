Los 'live' en redes, remedio anticonfinamiento de estrellas del deporte

PARÍS, FRANCIA.- De Instagram a Twich, los 'live' de las estrellas del deporte se multiplican en las redes sociales en pleno confinamiento por el nuevo coronavirus, entre confesiones inéditas o un tono desenfadado en un mundo habitualmente con una comunicación encorsetada, para placer de los hinchas, que conocen nuevas facetas de sus ídolos.



De Karim Benzema a la leyenda brasileña Ronaldo, el confinamiento ha animado a varias figuras a salir de su discreción e interactuar en directo con sus millones de 'followers'.



Incluso Rafa Nadal, que tuvo problemas para dominar al principio Instagram, se ha reunido virtualmente con Roger Federer.

"En la medida en que las competiciones están suspendidas, los deportistas no están necesariamente limitados por el encargado de prensa del club. Es una barrera que cae y que favorece un acercamiento directo con los fans: el deportista se convierte en su propio medio y puede hablar sobre temas acerca de los cuales no se le escuchaba antes", explica a la AFP Boris Helleu, experto en estrategias digitales en el deporte.



Con sus 'Nueve Live', Karim Benzema, una de las personalidades francesas más seguidas del mundo con 33,6 millones de abonados, es por ahora quien gana el partido por la audiencia.

Casting cinco estrellas

Entre risas locas, un tono relajado o juegos de "ni sí ni no", el atacante del Real Madrid ha aprovechado para compartir parte de su universo y de sus pasiones, desde el hip-hop de los raperos Alonzo y Larim al humor de Malik Bentalha y Thomas Ngijol.



'KB9' ha llegado a tener un pico de audiencia de 130.000 espectadores en su directo.



Entre la receta del éxito está el tamaño de la 'fanbase', pero también el casting de invitados.



En ese aspecto, es difícil hacerlo mejor que su ídolo, el 'Fenómeno' Ronaldo Nazario, que ha conseguido entrevistar 'on line' al presidente de la FIFA Gianni Infantino o reunir a David Beckham, Roberto Carlos, Iker Casillas o incluso Luis Figo para recordar la época de los 'Galácticos' del Real Madrid.

En portugués, inglés, español o italiano, el exastro brasileño, dos veces ganador del Balón de Oro, preguntó a sus excompañeros por sus familias, casi como si fuera una videollamada privada... con la salvedad de que decenas de miles de personas estaban siguiendo en directo esa conversación.



Una ocasión propicia también para compartir anécdotas poco conocidas y utilizar además su notoriedad al servicio de la lucha contra la pandemia del Covid-19, compartiendo un mensaje: "Quedaos en casa".



Durante un 'live' solidario de 24 horas en su cadena de Twich, el futbolista francés campeón del mundo Antoine Griezmann y su hermano Theo jugaron al Call of Duty con los principales 'influencers' de los videojuegos. El resultado fueron 29.200 euros recaudados en favor de la Cruz Roja.

"Imagen errónea"

El interés es sobre todo darse a conocer mejor ante el gran público.



Los futbolistas franceses Olivier Giroud y Mathieu Valbuena se han lanzado ácidos comentarios que han atraído la atención de la prensa, mientras que Benzema ha desvelado una gran naturalidad en su manera de expresarse.



Con esta herramienta "muchos futbolistas tienen por objetivo salir al paso de la imagen errónea de chico únicamente bueno para golpear un balón, mostrando que tienen una personalidad, sentido del humor, una opinión", explica Boris Helleu, maestro conferenciante en la Universidad de Caen (norte de Francia).



Los programas clásicos de televisión, muy afectados por el parón de las competiciones, ¿serán las víctimas de este sistema de 'live' de gran audiencia, especialmente entre los más jóvenes?



"Antes, la palabra del deportista no existía y únicamente era posible a través de la prensa clásica. Ahora ya no es así", recuerda Helleu.



La duda para los 'followers' está en saber si una vez que los campeonatos se reanuden algo ha cambiado o se vuelve al sistema de expresión de antes del nuevo coronavirus.